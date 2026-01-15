X!

Merzi sõnul oli tuumajaamade sulgemine suur viga

Välismaa
Saksamaa kantsler Friedrich Merz
Saksamaa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Välismaa

Kantsler Friedrich Merz pidas kõne Saksamaa kaubandus-tööstuskoja ees ja tunnistas avalikult, et tuumajaamade sulgemine oli suur viga.

Berliin viis tuumajaamade järkjärgulise sulgemise lõpule Euroopa Liitu 2022. aastal tabanud energiakriisi haripunktis, kuna endine kantsler Angela Merkel leidis möödunud kümnendi alguses, et tuumaajastu on läbi. 

Tuumaenergiast loobunud sakslased peavad nüüd leppima kõrgemate elektrienergia hindadega, Saksamaa tööstus aga sipleb üha suuremates raskustes. Merz tunnistas nüüd, et tuumajaamade sulgemine oli viga. 

"Tuumaenergia järkjärguline kaotamine oli tõsine strateegiline viga. Meil lihtsalt pole piisavalt energiatootmisvõimsust," ütles Merz. 

Saksamaa  energiasüsteem tugineb nüüd riigi sekkumisele.

"Et energia tootmisel oleksid taas vastuvõetavad turuhinnad, peaksime energiahindu alaliselt eelarvest subsideerima. Me ei saa seda pikas perspektiivis teha," ütles Merz. 

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas, Euroopat tabas energiakriis. Samas 2023. aasta aprilliks oli Saksamaa sulgenud kõik oma allesjäänud tuumajaamad. Merzi sõnul oleks riik pidanud säilitama oma allesjäänud tuumajaamade võimsuse. 

Tema sõnul viib Saksamaa nüüd ellu maailma kõige kallimat energiaüleminekut. "Ma ei tea ühtegi teist riiki, mis teeks asjad nii kalliks ja keeruliseks kui Saksamaa," rääkis Merz. 

Kuigi Merz leiab nüüd, et tuumajaamade sulgemine oli viga, siis suure tõenäosusega ei toimu ka jaamade taaskäivitamist. Lisaks suurtele kuludele takistavad jaamade taaskäivitamist veel ka tehnilised ja regulatiivsed tõkked.

Merz kurtis nüüd, et praegune valitsus peab tegelema varasemate otsuste tagajärgedega. 

"Me pärisime midagi, mida peame nüüd parandama. Aga meil lihtsalt pole piisavalt energiatootmisvõimsust," rääkis Merz. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Brussels Signals

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:30

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

18:22

USA arestis Kariibi merel veel ühe tankeri

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

18:04

Merzi sõnul oli tuumajaamade sulgemine suur viga

17:57

Madise: seadus peab olema kõigile arusaadav

17:57

Linnavolikogu valis istungil mitmete komisjonide esimehed ja aseesimehed

16:56

Tooride sisetüli: Badenoch vallandas varikabineti ministri

16:55

Petrõkina koreograaf: ta suutis sel korral kava väga kergelt sõita

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

09:39

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

11:03

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

14.01

Kümnetelt inimestelt ettemaksu võtnud hambaarst kadus ning jättis patsiendid hooleta

14.01

Tallinna linnavõim lõpetab mitmed rohepöördega seotud tegevused

14.01

Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal Uuendatud

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

16:55

Petrõkina koreograaf: ta suutis sel korral kava väga kergelt sõita

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

16:30

VAATA OTSE | Vennad Selevkod alustavad EM-i lühikavaga Uuendatud

loe: kultuur

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

15:41

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

14:43

Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

14:19

Aasta esimese "Plekktrummi" külaline on Carolina Pihelgas

loe: eeter

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

12:26

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

12:23

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Raadiouudised

15:30

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15:25

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

13:05

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

12:35

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

12:30

Reedene päev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

09:55

Narva paneb eakate kukkumisi ennetama heaolumeistri

09:50

Lumesadu liigub Lääne-Eestist ida poole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo