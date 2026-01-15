Merzi sõnul oli tuumajaamade sulgemine suur viga

Kantsler Friedrich Merz pidas kõne Saksamaa kaubandus-tööstuskoja ees ja tunnistas avalikult, et tuumajaamade sulgemine oli suur viga.

Berliin viis tuumajaamade järkjärgulise sulgemise lõpule Euroopa Liitu 2022. aastal tabanud energiakriisi haripunktis, kuna endine kantsler Angela Merkel leidis möödunud kümnendi alguses, et tuumaajastu on läbi.

Tuumaenergiast loobunud sakslased peavad nüüd leppima kõrgemate elektrienergia hindadega, Saksamaa tööstus aga sipleb üha suuremates raskustes. Merz tunnistas nüüd, et tuumajaamade sulgemine oli viga.

"Tuumaenergia järkjärguline kaotamine oli tõsine strateegiline viga. Meil lihtsalt pole piisavalt energiatootmisvõimsust," ütles Merz.

Saksamaa energiasüsteem tugineb nüüd riigi sekkumisele.

"Et energia tootmisel oleksid taas vastuvõetavad turuhinnad, peaksime energiahindu alaliselt eelarvest subsideerima. Me ei saa seda pikas perspektiivis teha," ütles Merz.

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas, Euroopat tabas energiakriis. Samas 2023. aasta aprilliks oli Saksamaa sulgenud kõik oma allesjäänud tuumajaamad. Merzi sõnul oleks riik pidanud säilitama oma allesjäänud tuumajaamade võimsuse.

Tema sõnul viib Saksamaa nüüd ellu maailma kõige kallimat energiaüleminekut. "Ma ei tea ühtegi teist riiki, mis teeks asjad nii kalliks ja keeruliseks kui Saksamaa," rääkis Merz.

Kuigi Merz leiab nüüd, et tuumajaamade sulgemine oli viga, siis suure tõenäosusega ei toimu ka jaamade taaskäivitamist. Lisaks suurtele kuludele takistavad jaamade taaskäivitamist veel ka tehnilised ja regulatiivsed tõkked.

Merz kurtis nüüd, et praegune valitsus peab tegelema varasemate otsuste tagajärgedega.

"Me pärisime midagi, mida peame nüüd parandama. Aga meil lihtsalt pole piisavalt energiatootmisvõimsust," rääkis Merz.