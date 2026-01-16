WSJ: islamirežiim mattis Iraani infosulgu ja korraldas ulatusliku veresauna

Iraani režiim sulges 8. jaanuaril võimude-vastaste protestide tõttu interneti ning alustas seejärel meeleavalduste vägivaldset mahasurumist. Ajaleht The Wall Street Journal vestles inimestega, kes kirjeldasid, kuidas veresaun jõudis tänavatele.

Leht kirjutab, et Robina Aminian oli enne protestide puhkemist moehuviline, samuti jagas ta pilte sotsiaalmeedias. Lisaks tundis ta huvi poliitika vastu ning 8. jaanuaril liitus Aminian meeleavaldajate grupiga.

Protestid olid kestnud juba ligi nädal aega, kuid Aminiani teadis siis, et 8. jaanuar saab olema teistsugune. Meeleavaldused kogusid hoogu ning üleskutsed režiimivahetuseks muutusid üha valjemaks.

Veidi varem oli USA president Donald Trump avaldanud protestijatele toetust, samal ajal kutsus pagendatud šahhi poeg Reza Pahlavi inimesi meelt avaldama. Aminiani jaoks jäi see päev viimaseks.

"Aminian ei elanud ööd üle. Ta oli elurõõmus tüdruk, tundis huvi disaini vastu. Rõhujate vägivald hävitas tema unistuse," ütles Aminiani sugulane Hali Nouri.

Trump ise väitis kolmapäeval, et režiim on lõpetanud meeleavaldajate tapmise. The Wall Street Journal hindab, et isegi kui need väited vastavad tõele, siis ainult seetõttu, et julgeolekujõud vallandasid eelmise nädala lõpus enneolematu vägivallalaine.

Iraani islamirežiim viis repressioonid läbi ulatusliku infosulu varjus, surma saanud inimeste täpne arv pole teada. Meedias levivad väited, et võimud tapsid vähemalt 12 000 inimest.

Lehe teatel süvenes olukord eriti 8. jaanuaril, kui üle kogu riigi alustasid tegevust revolutsioonilise kaardiväe üksused, kes olid relvastatud Kalašnikovi automaatidega. Teherani tänavatel oli näha sõiduautot, mis oli varustatud kuulipildujaga.

Aminian läks ise välja umbes kell 19.00, pöördepunkt saabus kell 20.30. Võimud sulgesid interneti ja alustasid protestide vägivaldset mahasurumist.

"Oleme kindlad, et 8. jaanuari hilisõhtul algas üle kogu riigi veresaun. See oli täielik sõjatsoon," ütles New Yorgis asuva Iraani inimõiguste keskuse juht Hadi Ghaemi

Sel õhtul filmitud videolõigus on näha, kuidas meeleavaldajad jäid Aminiani kooli lähedal asuvas linnaosas lõksu. "Nad ei lase neil lahkuda. Nad lihtsalt tulistavad neid, tapavad neid," ütleb videos üks inimene.

Aminiani vanemad saabusid Iraani pealinna reede varahommikul. Nad leidsid oma tütre sadade sadade surnukehade seast, paljud teised ohvrid olid samuti noored naised. Laibad pidid jääma oma kohtadele, kuid Aminiani ema eiras võimude käsku ja viis oma tütre surnukeha salaja minema.

The Wall Street Journal kirjutab, et sarnast vägivalda esines sel päeval üle kogu Iraani. Leht suhtles kohalike elanike, nende sugulaste ja inimõigusorganisatsioonidega.

"Elu oli suhteliselt normaalne kuni neljapäeva õhtuni, mil internet katkes. Varsti pärast seda oli Teheranis kuulda tulistamist, karjumist ja plahvatusi. Mind kutsuti haiglasse. Nägin, et inimesi oli lähedalt tulistatud," ütles üks arst.

Üks protestija ütles, et kui tulistamine algas, siis ei jooksnud mitmed meeleavaldajad kohe minema. "Sekkusid ka teised protestijad. Nad ei taganenud. Nad hakkasid kive loopima," ütles üks protestija.

Kohapealsed inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et surnukuurid olid täis surnukehi. Videolõigud näitavad, et mõnes Teherani surnukuuris polnud surnutele piisavalt ruumi ja surilinadesse kaetud surnukehad vedelesid tänavatel.