Trump nimetas Blairi ja Rubio Gaza sektori rahunõukogusse

Valge Maja teatel nimetas Trump seitsmeliikmelise asutava täitevkogu liikmeteks ka oma erisaadiku Steve Witkoffi, väimehe Jared Kushneri ja Maailmapanga presidendi Ajay Banga.

Teadaande kohaselt hakkab nõukogu juhtima Trump isiklikult ning uued liikmed kuulutatakse välja lähinädalatel.

Blairi valik on Lähis-Idas vastuoluline tema rolli tõttu 2003. aasta Iraagi invasioonis ning Trump ise ütles eelmisel aastal, et soovib veenduda, kas on tegu kõigile vastuvõetava valikuga.

Trump teatas rahunõukogu loomisest neljapäeval, mis on USA toetatud Gaza sõja lõpetamise kava teise etapi oluline osa. Tema sõnul on tegemist "kõigi aegade suurima ja mainekaima nõukoguga, mis eales kokku on pandud".

Nõukogu luuakse vahetult pärast 15-liikmelise Palestiina tehnokraatide komitee väljakuulutamist, mille ülesandeks on laastatud sõjajärgse Gaza sektori igapäevane haldamine.

Uut komiteed hakkab juhtima Gaza sektorist pärit Palestiina Omavalitsuse endine aseminister Ali Shaath.

Lisaks nimetas Trump reedel USA kindralmajori Jasper Jeffersi Gaza sektoris tegutsevate rahvusvaheliste stabiliseerimisjõudude (ISF) juhiks.

USA toetatud Gaza rahuplaan jõustus 10. oktoobril, mille tulemusel tagastati kõik Hamasi käes olnud pantvangid ning lõppes lahingutegevus Palestiina äärmusrühmituse ja Iisraeli vahel ümberpiiratud alal.

Plaani teine etapp on nüüdseks alanud, kuid seda varjutavad väited abipuudusest ja vägivallast.

Hamas on samal ajal keeldunud avalikult lubamast täielikku relvitustamist, mis on Iisraeli vankumatu nõudmine.