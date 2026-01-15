Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles europarlamendi liikmetele naljatamisi, et maailma olukord on selline, et võib olla sobiv hetk hakata jooma, kirjutab väljanne Politico.

Kallas ütles Euroopa Parlamendi fraktsioonijuhtidele, et kuigi ta pole suurem asi alkoholitarvitaja, on globaalseid sündmusi arvestades ehk aeg sellega alustada. Seda kinnitasid kaks ruumis viibinud inimest.

Ta rääkis sellest samal ajal, kui Gröönimaa ja Taani välisministrid kohtusid USA asepresidendi JD Vance'i ja välisministri Marco Rubioga, et arutada president Donald Trumpi ähvardusi Arktika saar hõivata.

EL-i esidiplomaat, kes koordineerib bloki välispoliitikat 27 valitsuse nimel, tegi selle nalja europarlamendi fraktsioonijuhtide kohtumisel. Tema kommentaar järgnes sellele, kui tippsaadikud soovisid üksteisele head uut aastat. Ruumis viibinute sõnul lisasid samad saadikud, et globaalsete sündmuste valguses see aasta nii hea ei tundu.

Geopoliitika on tõusnud EL-i kõige pakilisemaks küsimuseks, rõhutab Politico.

Euroopas kardetakse Gröönimaa annekteerimist Trumpi poolt, Iraanis toimuvad massimeeleavaldused islamirežiimi vastu, jätkuvad konfliktid Ukrainas ja Gazas ning USA operatsioon Venezuelas.

Kallas teatas varasemalt Politicole, et on valmis tegema ettepaneku uuteks sanktsioonideks Iraani vastu pärast sadu inimelusid nõudnud meeleavalduste mahasurumist.