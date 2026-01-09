Prantsusmaa hääletab Mercosuri vabakaubandusleppe vastu

President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa hääletab Euroopa Liidu (EL) ja Lõuna-Ameerika riikide majandusühenduse Mercosuri vabakaubandusleppe sõlmimise vastu.

"Prantsusmaa on otsustanud hääletada EL-i ja Mercosuri riikide vahelise lepingu allkirjastamise vastu," teatas neljapäeval Macron.

Macron lubas veel, et jätkab Prantsuse põllumeeste huvide kaitsmist, lisades, et leping tooks Prantsusmaale ja EL-ile vaid piiratud majanduslikku kasu. Ka Prantsuse presidendi kantselei ametnik ütles, et leping ei too kaasa selliseid eeliseid, mis õigustaksid põllumajandussektorite ohtu seadmist.

Lepe, mis kaotaks 15 aasta jooksul tollimaksud peaaegu kõigile EL-i ja viie Mercosuri riigi – Brasiilia, Argentina, Uruguay, Paraguay ja Boliivia – vahel liikuvatele kaupadele, on aastaid seisnud silmitsi Prantsusmaa tugeva vastuseisuga.

Prantsuse põllumehed korraldasid neljapäeval ka Pariisis vabakaubanduslepingu sõlmimise vastu suure meeleavalduse. Põllumehed sõitsid traktoritega pealinna ning jõudsid lõpuks ka riigi parlamendi alamkoja ette.

Reedel peaks toimuma hääletus Mercosuri leppe üle, ka Poola ei toeta selle sõlmimist. Lepingu heakskiitmiseks on vaja vähemalt 15 riigi toetust, mis esindavad vähemalt 65 protsenti EL-i elanikkonnast. Kui varem leppe suhtes kriitiline olnud Itaalia asub seda toetama, võetakse see suure tõenäosusega ka vastu.

Kui leping kiidetakse heaks, sõidab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen juba järgmisel nädalal Paraguaysse, kus peaks toimuma leppe allkirjastamine. Prantsuse presidendi kantselei ametnik ütles samas, et lepingut ei tohiks rakendada enne, kui Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud, vahendas Politico.