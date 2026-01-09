X!

Prantsusmaa hääletab Mercosuri vabakaubandusleppe vastu

Välismaa
Prantsuse põllumehed avaldasid meelt Mercosuri leppe vastu
Prantsuse põllumehed avaldasid meelt Mercosuri leppe vastu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/THOMAS SAMSON
Välismaa

President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa hääletab Euroopa Liidu (EL) ja Lõuna-Ameerika riikide majandusühenduse Mercosuri vabakaubandusleppe sõlmimise vastu.

"Prantsusmaa on otsustanud hääletada EL-i ja Mercosuri riikide vahelise lepingu allkirjastamise vastu," teatas neljapäeval Macron. 

Macron lubas veel, et jätkab Prantsuse põllumeeste huvide kaitsmist, lisades, et leping tooks Prantsusmaale ja EL-ile vaid piiratud majanduslikku kasu. Ka Prantsuse presidendi kantselei ametnik ütles, et leping ei too kaasa selliseid eeliseid, mis õigustaksid põllumajandussektorite ohtu seadmist.

Lepe, mis kaotaks 15 aasta jooksul tollimaksud peaaegu kõigile EL-i ja viie Mercosuri riigi – Brasiilia, Argentina, Uruguay, Paraguay ja Boliivia – vahel liikuvatele kaupadele, on aastaid seisnud silmitsi Prantsusmaa tugeva vastuseisuga. 

Prantsuse põllumehed korraldasid neljapäeval ka Pariisis vabakaubanduslepingu sõlmimise vastu suure meeleavalduse. Põllumehed sõitsid traktoritega pealinna ning jõudsid lõpuks ka riigi parlamendi alamkoja ette. 

Reedel peaks toimuma hääletus Mercosuri leppe üle, ka Poola ei toeta selle sõlmimist. Lepingu heakskiitmiseks on vaja vähemalt 15 riigi toetust, mis esindavad vähemalt 65 protsenti EL-i elanikkonnast. Kui varem leppe suhtes kriitiline olnud Itaalia asub seda toetama, võetakse see suure tõenäosusega ka vastu.

Kui leping kiidetakse heaks, sõidab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen juba järgmisel nädalal Paraguaysse, kus peaks toimuma leppe allkirjastamine. Prantsuse presidendi kantselei ametnik ütles samas, et lepingut ei tohiks rakendada enne, kui Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud, vahendas Politico.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:36

Ukraina vastulöögi järel jäi Belgorodi oblastis elektrita üle 500 000 inimese Uuendatud

11:30

Uuring: kaalulangetussüstidest loobudes taastub kaal kahe aastaga

11:27

Joller: praegu on Tallinna haiglat projekteeritud vanade andmete põhjal

11:26

Saksamaal kasvas suuremate firmade pankrottide arv järsult

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

11:06

Doktoritöö: enamik noori kasvab kriminaalsest käitumisest välja

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:24

Jaak Aab: kõrgem alampalk toetab toimetulekut ja tootlikkust

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

10:20

Prantsusmaa hääletab Mercosuri vabakaubandusleppe vastu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.01

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

08.01

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

08.01

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

08.01

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

08.01

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

USA-s puhkesid protestid pärast naise hukkumist ICE agendi kuuli läbi Uuendatud

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Macron: USA pöörab liitlastele selja

04:40

Tallinn plaanib Viru bussiterminali ümber ehitada

ilmateade

loe: sport

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09:53

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

loe: kultuur

08:26

Sinijärve raamatusoovitused: Keräneni "Saunarahu" on igas mõttes kuum raamat

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima Facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

07:34

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

loe: eeter

10:13

"Olukorrast riigis" naaseb Raadio 2 eetrisse

09:43

Kudumismeister Tiina Meeri: käsitöö ei kao kuhugi

08.01

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

08.01

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

Raadiouudised

10:15

Raudsepp: üksnes EL-i toetusraha pole argument Tallinna investeeringuteks

10:00

Valtonen: USA viimase aja tegevus ei mõjuta kahepoolseid suhteid

09:50

Tartus ja selle kolmes lähivallas tõuseb vee hind viiendiku võrra

09:45

Tugev tuul teeb laialdaselt pinnatuisku

09:20

Raadiouudised (09.01.2026 09:00:00)

08.01

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

08.01

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

08.01

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

08.01

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

08.01

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo