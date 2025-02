Rauno Teder: jätkame Porto Franco ehitamist veel sel aastal

Skandaalne kinnisvaraarendus Porto Franco seisab juba aastaid. Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul on sellisele objektile raske rahastajat leida. Tema sõnul on võimalik, et arendus vahetab omanikku.

Porto Franco arendaja Rauno Teder usub samas, et ehitus võiks veel sel aastal uuesti alata, kuid rahastaja kohta tal midagi öelda ei ole.

Mingeid ehitustöid ei toimu Porto Francos juba mitmendat aastat, kuid arenduse juht Rauno Teder usub, et ehitus võiks peagi taas alata.

"Saan kinnitada, et näeme igapäevaselt vaeva, et see juhtuks käesoleval aastal. Stardist läheb 20 - 24 kuud," ütles Porto Franco tegevjuht Rauno Teder.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski kardab, et finantseerija leidmine arenduse valmis ehitamiseks pole lihtne.

"Loomulikult ootame arendaja enda nägemust, millisel viisil ta soovib sellega edasi minna. Ilmselgelt lõplik süüdimõistev otsus muudab selle finantseerimise väga raskeks ja tõenäoliselt on arendajal vaja teha ka täiendavaid otsuseid sealhulgas ehk ka omandi suhtes, aga need on loomulikult arendaja otsused," ütles linnapea.

Teder praegu arenduse müümist ei plaani.

"Ära iial ütle iial, aga täna me tegutseme selles suunas, et see ise valmis ehitada," ütles Teder.

Finantseerimise leidmine võib siiski osutuda problemaatiliseks.

"Selle jaoks, et saada laenu klassikaliselt, peab olema üürnik, saada üürnik sellisesse projekti, kus pole taga rahastust, on keeruline. Siin on selline nokk kinni - saba lahti olukord," ütles kinnsivarabüroo Uus Maa ärikinnisvara spetsialist Eduard Sorokin.

"On selge, et sellise raske auraga ja jõus olevate kohtuotsustega on raske saada peale üürnikku ja sellest tulenevalt on raske saada finantseerimist," ütles Sorokin.

Rauno Teder tõdes, et finantseerimisvõimalusi on arutatud, kuid praegu selle kohta midagi lähemat öelda ei ole.