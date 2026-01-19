Soomes läks eelmisel aastal pankrotti rekordarv ettevõtteid ning ka tööpuudus on üks suuremaid Euroopa Liidus. Peaminister Petteri Orpo sõnul tuleb ka järgmisel valitsusel teha ligi 10 miljardi euro ulatuses kärpeid.

Soomes läks eelmisel aastal pankrotti üle 3900 ettevõtte. Kõige rohkem oli pankrotte ehitussektoris.

Nii suurt pankrotilainet ei ole Soomes olnud alates 1996. aastast, tõdes statistikaamet. Tööpuudus on pidevalt suurenenud ja aasta lõpuks oli töötus 10,6 protsenti, mis on Euroopa Liidu riikide seas kõige halvem näitaja.

Peaministripartei Kokoomus lubas valitsuse ametiajal suurendada töökohtade arvu 100 000 võrra, aga see ei ole täide läinud.

Valitsuse ametiaega on jäänud veel aasta ning praegu ei ole märke, et lubatud 100 000 töökohta suudetaks luua, ütles Kokoomuse aseesimees Karoliina Partanen intervjuus Soome ringhäälingule Yle.

Rahandusministeerium ootas sügisprognoosis üheprotsendist majanduskasvu, aga aasta lõpus tõdes valitsus, et majandus kasvas vaid 0,2 protsenti. Sel aastal peaks majandus siiski kosuma ja soomlased loodavad vähemalt üheprotsendist majanduskasvu.

USA president Donald Trump kuulutas mitmele riigile Gröönimaa toetamise eest välja uued 10-protsendised tollid ja nimekirjas on ka Soome. Ühendriigid on tähtsuselt kolmas Soome ekspordi sihtriik.

Peaminister Orpo ütles Soome ajakirjanike küsimustele vastates, et USA otsus suurendab kindlasti veelgi ebakindlust ja raskendab majanduse kasvule pööramist.

Soome valitsus on teinud juba mitme miljardi euro suuruses kärpeid ja maksutõuse, aga eelarvepuudujääk ja võlakoormus on ikka liiga suur. Seejuures on vaja suurendada kaitsekulutusi kolme protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

Orpo tunnistas, et olukord on raske ning ees ootab veelgi kärpeid.

"Minu hinnangul on järgmisel valitsuse ametiajal vaja kärpida veel ligikaudu 10 miljardit, samal ajal tuleb tõsta kaitsekulutusi ja intressikulud suurenevad," tõdes Orpo. Ta lisas, et juba on loodud ka kolm parlamendirühma, mis otsivad lahendusi kaitsekulude tõstmiseks, võlakoormuse kasvu pidurdamiseks ning sotsiaal- ja tervishoiukulude katmiseks.

Peaministri hinnangul saab järgmiste valimiste põhiteemaks just võlakasvu pidurdamine ja kärpekohtade leidmine. Ta hoiatas, et see on äärmiselt raske, sest juba praegune valitsus on teinud viie miljardi euro ulatuses kärpeid, lisaks maksutõuse ja muid kohandumismeetmeid.

Makse rohkem tõsta ei saa.

"Me ei saa lubada endale maksutõusu. Reaalsus on see, et rõhk on kärpimisel. Muidugi, kui keegi soovib makse tõsta, siis see on poliitiline valik, aga ma ütlen, et see külmutab Soome majanduse lõplikult," ütles Orpo.