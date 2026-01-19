X!

"Välisilm": kas Iraanis võitis režiim või jätkub vastupanu?

uudised
Iraani meelevaldustes hukkunute arv ulatub tõenäoliselt tuhandetesse.
Iraani meelevaldustes hukkunute arv ulatub tõenäoliselt tuhandetesse. Autor/allikas: SCANPIX/AP
uudised

Iraanis detsembri lõpust kestnud meeleavaldused on praeguseks vaibunud, kuid rahutuste mahasurumise ja järgnenud hukkamiste käigus on surma saanud tuhandeid inimesi. "Välisilm" uuris, kas tegu on islamiäärmusliku režiimi järjekordse võiduga oma riigi kodanike üle või vastupanu siiski jätkub.

Pärast mitu nädalat kestnud enneolematult ägedaid proteste on Iraanis maad võtnud sünge vaikus, rahu, millega õieti keegi rahul pole. Hukkunud protestijate hulk on ületanud juba 5000 piiri, aga sinna hulka on arvatud juba ka need, kes ei saanud surma rahutuste käigus, vaid keda Iraan on seni jõudnud hukata ning kelle hukkamisteade on avalikuks saanud. Tegelikult võib ka hukatuid olla palju kordi rohkem.

"See oli USA vandenõu. Selge on see, et need olid ameeriklased, kes seda plaanisid ja siin tegutsesid. USA eesmärk, ütlen ma oma 40-aastasest kogemusest, on Iraan alla neelata," lausus Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei.

USA presidendi Donald Trumpi huvi Iraani vastu on mõneks ajaks vaibunud, nagu tal üldse tavaks oma fookust ruttu muuta, tihti alustatut lõpuni viimata jättes. Trump tänas Iraani võime 800 hukkamise ärajätmise eest ning sellega tundub teema esialgu päevakorrast maas olevat.

"Nägime, nagu teate, et Iraan jättis ära rohkem kui 800 inimese poomise. Nad pidid eile üles pooma üle 800 inimese. Ma austan väga fakti, et nad selle ära jätsid," lausus Trump.

Millele seni aga vähe tähelepanu pööratud, on teiste piirkonna riikide käitumine. Nimelt on terve Lähis-Ida võtnud Iraani sündmused vastu väga vaoshoitult ja pole praktiliselt üldse andnud Iraanis toimuvale hinnanguid. See ühendab nii Iraani sõpru kui vaenlasi. Üks põhjus on muidugi hirm ulatuslikuma sõjategevuse ees Lähis-Idas.

Eriti vait on jäänud aga Iraani toetatav šiitlik äärmusorganisatsioon Hizbollah. Iisrael on Hizbollah'd küll juba enne Iraani sündmuste algust üksjagu nõrgestanud, siiski paistab praeguse madala profiili taga olevat siiras hirm doonorrežiimi langemise ees. Asjaolu, et režiim end uuesti jalule upitab ning on alustanud rahulolematuse verre uputamist, eriti kurdide asutatud Iraani piirkondades, ei tundu Hizbollah jaoks aga veenev.

Iraani islamirežiimi kukutamine lihtsalt spontaansete rahvaülestõusude käigus pole muidugi sugugi  kergete ülesannet killast. Režiimil on sel sajandil maha surunud juba neli suuremat sorti rahutustelainet. Praeguste rahutuste suur hukkunute hulk võib rahulolematuid mõjutada aga kahel vastandlikul viisil. Üheltpoolt võib massitapmistest põhjustatud viha tõesti viia režiimi kukutamiseni, või vähemalt pikemaajalise vastasseisuni, mis võib paisuda kodusõjani. Selliseid näiteid on ajaloos küllaga, üks lähimaid 2011. aasta Süüria rahvarahutustele järgnenu.

Teisalt võib valitsus saavutada ohtrate hukkamiste abil taotletud eesmärgi ning hirmutada rahva ära järgnevaiks aastaiks, kui mitte aastakümneiks.

Esimese võimaluse kasuks räägib asjaolu, et kui mulladel õnnestubki praegune protestilaine verre uputada, on režiim selle käigus siiski oluliselt nõrgenenud, rahulolematud aga saanud juurde kindlust ja viha, mida on vaja autoritaarse režiimi stabiilsuse häirimiseks, isegi kui režiimi kukutada kohe ei õnnestugi. Seega on põhjust mõõdukaks optimismiks ning tõenäosus, et tegu oli Iraani režiimi lõpu algusega, on teistest variantidest siiski pisut suurem.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:22

ETV spordisaade, 19. jaanuar

22:09

"Välisilm" uuris, mis meeleolud valitsevad Ukrainas rindeäärsetes asulates

22:08

ERR Gröönimaal: kohalikud suuremat sõjalist kohalolu ei taju

22:06

"Välisilm": kas Iraanis võitis režiim või jätkub vastupanu?

22:03

Teisipäeval võib Lõuna-Eestis temperatuur langeda -20 kraadi juurde

21:58

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

21:45

"Välisilm": Trump jätkab Gröönimaa asjus Euroopa liitlaste survestamist

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Tallinnas avati maa-aluses parklas kunstinäitus

21:29

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10:04

Lätis lahvatas Ukraina abistamisega seotud korruptsiooniskandaal

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

20:40

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 40 inimest Uuendatud

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

19:33

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

08:53

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

18.01

ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

14:18

Ühendkuningriik välistas vastumeetmed Trumpi tollidele

10:19

RMK koondab kuni 75 inimest

18.01

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

ilmateade

loe: sport

22:22

ETV spordisaade, 19. jaanuar

21:58

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

21:29

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

21:03

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

loe: kultuur

21:02

Jõhvi teatriresidentuuri esimene lavastus toob publiku ette Kotzebue elu Uuendatud

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:30

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

15:11

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

loe: eeter

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:17

Norman Salumäe: olen oma sõprade ja pere jaoks nagu avatud raamat

13:34

Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

12:22

Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (19.01.2026 18:00:00)

15:45

Soome peaminister: järgmine valitsus peab kärpima veel 10 miljardit eurot

15:30

Raadiouudised (19.01.2026 15:00:00)

12:25

Lõuna-Eestis tuleb öösel kohati kuni 24 kraadi külma

12:25

Kohtureformi uus eelnõu jätab ära maakohtute liitmise

12:20

Raadiouudised (19.01.2026 12:00:00)

10:40

Portugali uus president selgub valimiste teises voorus

10:00

Tartu eelarve suurinvesteeringud on Siuru ja Sõpruse sild

10:00

Kaitsevägi kasutab väljaõppes peamiselt Hiina droone

10:00

Ilm püsib külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo