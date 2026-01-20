X!

Macron lükkas tagasi Trumpi kutse liituda Gaza rahunõukoguga

Prantsusmaa president Emmanuel Macron
Prantsusmaa president Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STEPHANE DE SAKUTIN / POOL
Prantsusmaa presidendi kantselei teatas esmaspäeval, et Emmanuel Macron lükkas tagasi Donald Trumpi kutse liituda Gaza rahunõukoguga

Trump teatas rahunõukogu loomisest möödunud neljapäeval, mis on USA toetatud Gaza sõja lõpetamise kava teise etapi oluline osa. Nõukogu peaks ellu viima Trumpi rahuplaani Lähis-Idas ning juhtima Gaza ülesehitust. 

Prantsusmaa teatas samas, et nõukogul oleksid ulatuslikud volitused, mis läheksid Gaza üleminekuperioodi valitsemisest kaugemale, see omakorda õõnestaks ÜRO raamistikku. Avalduses märgiti, et nõukogu põhikiri tekitab tõsiseid küsimusi, seda eriti seoses ÜRO põhimõtete ja struktuuriga, mida ei tohi kahtluse alla seada, vahendas Politico. 

Praeguseks on teada, et nõukogusse kuuluvad Trumpi väimees Jared Kushner, USA välisminister, Tony Blair ning mitmed ärimehed. Nõukogu hakkab juhtima Trump ise, kes nimetab seda kõige mainekamaks nõukoguks, mis eales on kokku tulnud.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot tõi murekohana veel välja, et nõukogu esimehele antakse väga ulatuslikud volitused. Ministri sõnul saaks Trump valida endale mantlipärija ning tal oleks vetoõigus. 

Trumpi loodava nõukogu alalise liikmesuse eest tuleb riikidel maksta ligi miljard dollarit. Kanada peaminister Mark Carney ütles seetõttu, et tema riik kavatseb nõukoguga liituda, kuid ei kavatse maksta alalise koha eest.

Nõukoguga liitumise kutse on saanud ka Saksamaa, Suurbritannia, Albaania, Argentina, Egiptus, Ungari, India, Türgi ja Vietnam.

Kreml teatas esmaspäeval, et ka Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sai kutse ühineda nõukoguga. Saudi Araabia ametnik ütles, et ka Ar-Riyad sai sellise kutse.

Lisaks said kutse ka Soome president Alexander Stubb ja tema Poola kolleeg Karol Nawrocki. Poola peaminister Donald Tusk teatas samas, et nõukoguga liitumiseks on vaja ka parlamendi heakskiitu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

