Tööstustoodangu tootjahinnaindeks langes aastaga 0,5 protsenti

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis koduturule ja ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, langes detsembris võrreldes novembriga 1,1 protsenti ja võrreldes 2024. aasta detsembriga 0,5 protsenti.

Indeksit mõjutas enim hinnalangus kütteõlide tootmises ja elektri- ja soojusenergiaga varustamises.

Statistikaameti tootjahindade statistika teenusejuhi Eveli Šokmani sõnul langes tootjahinnaindeks detsembris aastases võrdluses pärast kolme kuud tõusu.

"Võrreldes 2024. aasta detsembriga mõjutas indeksit enim hinnalangus kütteõlide tootmises ning elektri- ja soojusenergiaga varustamises. Vastupidist mõju avaldas puidutöötlemise, puittoodete tootmise, turba tootmise ja toiduainete tootmise hinnatõus," lisas Šokman.

Töötleva tööstuse tegevusalades kokku jäi indeks aastases võrdluses samale tasemele, toiduainete tootmises tõusid hinnad detsembris 0,9 protsenti.

Võrreldes novembriga mõjutas detsembris tootjahinnaindeksit eelkõige hinnalangus elektri- ja soojusenergiaga varustamises, kütteõlide ja turba tootmises. Veel mõjutas indeksit puidutöötlemise, puittoodete, toiduainete ja elektroonikaseadmete tootmise hinnatõus.

Ekspordihinnaindeks langes 2025. aasta detsembris võrreldes novembriga 0,7 protsenti. Kõige rohkem langesid elektrienergia, naftatoodete, põllumajandussaaduste, kemikaalide ja pabertoodete hinnad. Enim tõusid hinnad farmaatsiatoodetel ja ravimpreparaatidel, väärismetallidest toodetel ning metallil. Võrreldes 2024. aasta detsembriga langes ekspordihinnaindeks 0,3 protsenti.

Impordihinnaindeks langes detsembris võrreldes novembriga 1,2 protsenti. Kõige rohkem langesid hinnad elektrienergial, naftatoodetel ja mööblil. Enim tõusid metalli, puittoodete ja väärismetallidest toodete hinnad. Võrreldes 2024. aasta detsembriga langes impordihinnaindeks 0,7 protsenti.

Ökonomist: maailmaturu sisendid on muutumas odavamaks

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles indeksi muutust selgitades, et võrreldes varasema aastaga on töötleva tööstuse tootjahinnad detsembris täpselt samal tasemel kus nad olid aasta tagasi.

"Võrreldes novembriga oli tõus 0,2 protsenti. Tööstustoodangu hinnad langesid aastaga protsendi eelkõige elektri- ja soojusenergia hinna languse tõttu. Maailmaturu sisendid on muutumas odavamaks ja euro vahetuskurss dollari suhtes püsib kõrgel. Kulud Eestis on aga kasvamas," lisas Uusküla.

"Sel aastal ei ole näha tootjahindades suuri muutuseid. Sisendihinnad on alanemas ning surve ekspordihindadele püsib suur sest Hiina on täitmas maailmaturge oma odava kaubaga ning India vallutamas uusi turge. USA tollimaksud pigem suunavad kaubad USA-st eemale ning seepärast ületab pakkumine nõudlust ja see toob hinnad alla kui tootjad otsivad oma toodetele ostjaid," ütles Uusküla.

"Püsivalt on oht kasvavateks tollimaksudeks USA ja ülejäänud maailma vahel. Kuna president Donald Trumpi jaoks on tollid muude kokkulepete sõlmimise ähvardusmeede, siis pole ka selle aasta jooksul välistatud ootamatused nagu aasta esimesed päevad ka näidanud on," märkis ta.

Samas on Trump toomas alla nafta hindu, mis lühiajalises plaanis rõõmustavad tootjaid ja tarbijaid odavate hindadega, kuid paneb Uusküla sõnul "rohelise tuleviku" suure küsimärgi alla ning Euroopa jaoks tähendab suuremat sõltuvust imporditud energiast.