Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga

Välismaa
Vene tuletõrjujatel oli lõppenud ööl tavapärasest rohkem tööd.
Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Olesya Chepurchenko
Välismaa

Ukraina korraldas vastuseks teda ööl vastu teisipäeva tabanud suurele Vene õhurünnakule sama päeva õhtul laiaulatusliku drooni- ja raketirünnaku Venemaa sihtmärkide pihta. Tabamustest teatati Krasnodari krais, Adõgees, Orjoli ja Belgorodi oblastis ning okupeeritud Krimmis.

Adõgee Vabariigis Tahtamukai rajoonis süttisid Novaja Adõgeja külas põlema kortermaja ja autoparkla. Vigastada sai kaheksa inimest, teatasid Vene võimud. Esialgsetel andmetel hävis tules 15 autot ja veel 25 sai kahjustada.

Krasnodari krai kuberneri Veniamin Kondratjevi sõnul sai seal kõige rängemalt kannatada Severski rajoon, kus tema väitel kukkus Afipski külas suure kortermaja lähedale drooni vrakk koos lõhkepeaga. Nelja trepikoja ja 177 korteriga maja elanikud evakueeriti ohutuse tagamiseks ja demineerimise võimaldamiseks.

Sotsiaalmeedia teatel tabas kortermaja siiski Vene õhutõrjesüsteemi S-400 rakett, mis kaotas pärast väljatulistamist kõrgust ning lendas majja.

Lisaks puhkes pärast õhurünnakut tulekahju Afipski naftatöötlemistehase territooriumil. Võimude väitel põleng kustutati ning inimesed selles viga ei saanud ega taristule kahju tekkinud.

Vene võimude väitel kukkusid droonirusud ka Afipski külas ühe eramu lähedale ja samuti sai kahjustada Lvovskoje külas üks kõrvalhoonet, mis süttis, kuid kustutati peagi.

Sotši linnapea Andrei Prošunin teatas ka droonirünnaku tõrjumisest öösel Sotši õhuruumis ja rannikuvetes. Transportnaja tänavale olevat kukkunud droonirususid. Tulekahjudest ega taristukahjustustest ei teatatud.

Vene võimud väidavad Ukraina rünnakutest teatades enamasti, et põlengu või muu kahju põhjustasid allakukkunud drooni rusud, kuid pea kunagi ei tunnistata Ukraina drooni või raketi otsetabamust, seda enam oma raketi teelt eksimist.

Belgorodi tabas rünnak teisipäeva õhtul pärast kella kaheksat. Sotsiaalmeediakanalite andmeil tabas Ukraina raketirünnak Energoti soojuselektrijaama, millele järgnes ulatuslik tulekahju.

Veidi hiljem kinnitas oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov rünnakut, öeldes, et see oli suunatud oblasti energiakompleksi vastu, mis sai ka kahjustada. Elektrikatkestusi linna ei olevat.

Orjolis kuuldi teisipäeva õhtul sotsiaalmeediakanali SHOT andmeil enam kui kümmet plahvatust.

Samal ajal levisid sotsiaalmeedias kaadrid, milles väideti, et droonid ründasid kohalikku soojuselektrijaama, põhjustades lähedalasuvas linnaosas elektrikatkestuse.

Orjoli oblasti kuberner Andrei Klõtškov kinnitas seda teavet hiljem. Ta kirjutas, et rünnati piirkonna kütuse- ja energiataristut.

Ukraina sotsiaalmeediakanalite teatel tabas ööl vastu kolmapäeva rünnak ka okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvat Vene vägede Džankoi baasi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, Interfax

