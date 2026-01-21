Elron asendab neli Tallinn–Rapla väljumist ajutiselt bussidega

Elron asendab seoses veeremipuudusega alates 26. jaanuarist kuni 11. veebruarini neli Tallinn–Rapla ja Rapla–Tallinn väljumist päevas bussidega. Lisaks jäetakse ajutiselt ära hilisõhtune Tapa–Tartu väljumine.

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe selgitas, et novembris ja detsembris edelasuunal toimunud liiklusõnnetuste tagajärjel on liinitööst kõrval ja remondiootel kaks diiselrongi.

"Tekkinud veeremipuuduse tõttu peame ajutiselt asendama neli Tallinn–Rapla ja Rapla–Tallinn väljumist päevas bussidega," märkis Mäe.

Bussiga asendatakse järgmised väljumised: kell 6.09 Rapla–Tallinn; kell 19.34 Rapla–Tallinn; kell 16.59 Tallinn–Kohila ja kell 21.14 Tallinn–Rapla.

Tallinna–Rapla ja Rapla–Tallinna liinil toimub olenevalt nädalapäevast ja sõidusuunast kokku 31–33 väljumist päevas.

Muudatused ei puuduta Tallinn–Türi ega Tallinn–Viljandi liini reise.

Veeremipuuduse tõttu võetakse sõiduplaanist ajutiselt maha ka kell 23.02 väljuv Tapa–Tartu rong, millega pakuti jätkureisi võimalust (ümberistumine Tapal) kell 21.30 Tallinnast Tapale väljuvale rongile.

Ajutised muudatused Tallinn–Rapla ja Tapa–Tartu väljumistel kehtivad kuni 11. veebruarini.