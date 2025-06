Läti ühendab Rail Balticu arendusfirma Läti Raudteega

Lätis maksab Rail Balticu põhitrassi ehitamine rohkem kui Eestis ja Leedus. Ja ehkki lõpphinda on praegu keeruline prognoosida, üritab Läti kiirraudteed ehitades hoida kokku nii palju kui võimalik.

Raudteefirmade juhtimine on aga dubleeritud ja igaüks ajab justkui oma asja. Nüüd otsustas Läti valitsus läbi viia uuringu, milline võit oleks Rail Balticu kohaliku arendusettevõtte Euroopa Raudteeliinid liitmisest aktsiaseltsiga Läti Raudtee.

"Nii Eestis kui ka Leedus rajab Rail Balticut oma kohalik arendusfirma. Ka Läti jaoks on oluline minna seda teed. Selge, et Läti, mis pole just suur riik, ei suuda ülal pidada mitut kohalikku arendajat ja raudtee haldajat. See pole lihtsalt majanduslikult kasulik. Seetõttu oleme otsustanud, et Rail Balticu arendusfirma ühendatakse järk-järgult Läti Raudteega," lausus Läti peaminister Evika Silina.

Sama mudelit kasutab ka Leedu, Eestis pole Rail Baltic Estonia ühendamine Eesti Raudteega praegu päevakorras.

Vajadusest muuta Rail Balticu juhtimismudelit on Lätis räägitud ammu ja nüüd kaasataksegi Läti Raudtee spetsialistid. See omakorda ei tähenda, et Rail Balticu valdusettevõte RB Rail jääks Rail Balticu arendamisest Lätis üldse kõrvale. Pigem vastupidi.

"Euroopa direktiivid näevad ette ka praeguse rööpmelaiusega raudtee ühendamist Euroopa raudteega, et oleks korraldatud liikumine Läti piirkondade vahel. Praegu viivad Läti ja Eesti koos läbi sellekohast uuringut. Teame ju, et Rail Baltic on ühenduste selgroog, kuid liikumine regioonide vahel tuleb sellega lõimida," ütles Läti transpordiminister Atis Švinka.

Läti plaan on pikendada vana rööpmelaiusega raudteed nii, et rongiga saaks sõita Riia keskraudteejaama ja lennujaama vahel ning keskvaksalist oleks ühendus kõigisse Läti piirkondadesse ja Salaspilsi rajatavasse Rail Balticu jaama.

KRISTINE MALNACA

Läti transpordiministeeriumi riigisekretäri asetäitja

Leedu transpordiminister Eugenijus Sabutis aga teatas, et ei taotle 2030. aastaks Euroopa rööpmelaiusega ühendust Kaunase ja Vilniuse vahel. Praegune raudteevõrk on seal hea ja nii saaks leedulaste arvutuste põhjal hoida kokku kuni neli miljardit eurot.