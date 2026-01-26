Sõja 1433. päev: Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas

Oluline Vene-Ukraina sõjas esmaspäeval, 26. jaanuaril kell 20.51:

- Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas;

- Ukraina kinnitas Vene naftakäitise ründamist;

- Venemaa tegi õhurünnaku Zaporižžja oblastile;

- Zelenski sõnul olid Vilniuses võtmeteemadeks õhutõrje ja energeetika;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit.

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas

Venemaa Krasnodari krais asuvat Slavjansk-na-Kubani linna tabas ööl vastu esmaspäeva õhurünnak, mille tagajärjel süttis sealne naftatöötlemistehas.

Rünnakust Kubanimaal teatasid Vene sotsiaalmeediakanalid juba öösel, esmaspäeva varahommikul kinnitas rünnakut ka Krasnodari krai operatiivstaap, mille teatel sai tabamuse naftatöötlemistehas ja veel üks rajatis ning mõlemas puhkes tulekahjud.

"Mehitamata õhusõidukite rusud kukkusid kahe rajatise territooriumile... Rajatistes puhkesid tulekahjud, mida kustutavad vastavate teenistuste spetsialistid," teatas staap. Vene võimud väidavad praktiliselt alati, et tulekahju põhjustavad alla tulistatud droonide rusud, mitte aga otsetabamused.

Samal ajal teatasid inimesed sotsiaalmeedias, et linnas põleb kohalik naftatöötlemistehas. Pole veel täpselt teada, millist teist rajatist rünnati.

Sotsiaalmeedias ilmus ka videosid, mis näitavad Slavjansk-na-Kubani ründamise ajal toimunud tulistamist, mis ilmselt annab tunnistust õhutõrje tegutsemisest.

Slavyansk-na-Kubani, Krasnodar Krai, local authorities confirm an attack on an oil refinery and another enterprise; local residents reported that one of the barrels at the oil refinery was on fire. pic.twitter.com/j5wlCwJ09O — Exilenova+ (@Exilenova_plus) January 26, 2026

Slavjansk-na-Kubani sattus droonirünnaku alla ka 17. detsembri öösel. Venelased teatasid linnas toimuvatest plahvatustest ja märkisid, et sihtmärgiks oli naftatöötlemistehas, kus puhkes tulekahju.

Samuti raputasid linna plahvatused ka 10. jaanuari öösel. Kohalike arvates võis olla rünnaku sihtmärgiks olla ka siis naftatöötlemistehas.

Ukraina ründab Venemaa naftakäitisi, et vähendada Moskva võime teenida naftamüügist tulu, mida kasutada oma agressioonisõja rahastamiseks.

Berliin kritiseeris teravalt Moskva järeleandmatust Ukraina alade nõudes

Saksamaa välisminister Johann Wadephul mõistis esmaspäeval hukka Venemaa kangekaelse pealekäimise otsustavas territoriaalküsimuses pärast eelmisel nädalal Abu Dhabis aset leidnud Venemaa, Ukraina ja USA esindajate vahelisi kõnelusi.

"See, mida ma täna kuulen ja loen, sealhulgas Araabia Ühendemiraatides toimunud läbirääkimistelt, on vaid Venemaa kangekaelne pealekäimine otsustavas territoriaalküsimuses," ütles Wadephul.

"Ja kui siin paindlikkust ei ole, siis kardan, et läbirääkimised võivad veel kaua aega võtta või ei pruugi praeguses etapis olla edukad," lisas Wadephul.

Ukraina kinnitas Vene naftakäitise ründamist

Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas esmaspäeval Venemaa naftatöötlemistehase tabamist.

"Ukraina kaitseväe üksused ründasid Slavjanski Eco naftatöötlemistehase taristut (Slovjansk-na-Kubani, Krasnodari krai, Venemaa). See rajatis on osa Venemaa Föderatsiooni energiatagalast ja osaleb agressori relvajõudude toetamises," seisis staabi avalduses.

Peastaabi teatel registreeriti rafineerimistehase territooriumil droonitabamused ning sihtmärgi piirkonnas täheldati plahvatusi.

Esialgse teabe kohaselt said kahjustada peamise naftatöötlemisüksuse elemendid. Kahjude ulatus on veel selgitamisel.

Lisaks tabati ladusid, mida kasutati Venemaa vägede logistiliseks toetuseks okupeeritud aladel Donetski ja Zaporižžja oblastis.

Samuti sooritati rünnakuid Donetski oblastis okupeeritud Velõka Novosilka lähedal asuvale mehitamata õhusõidukite juhtimispunktile, samuti Venemaa väekoondumistele okupeeritud Junakivka (Sumõ oblast) ja Kolisnõkivka (Harkivi oblast) piirkondades.

"Tapetud ja haavatud okupantide arv on täpsustamisel," lisati aruandes.

Venemaa tegi õhurünnaku Zaporižžja oblastile

Samal ajal ründasid Vene väed esmaspäeva varahommikul Ukraina Zaporižžja oblastis Vilnjanski asulat, põhjustades tulekahjusid ja kahjustades elamuid.

Sealsed valitsushooned said kahjustada, sealhulgas purunesid aknad ja fassaadid. Ohvritest ei teatatud.

Zaporižžja oblasti kuberneri Ivan Fedorovi sõnul tegid Vene väed öösel kaks rünnakut. Ühes rünnakus puhkes plahvatuspaigas tulekahju. Teises rünnakus kahjustati nelja plahvatusega eramuid, millest üks süttis, kuid päästjad kustutasid selle. Esialgu vigastatutest ei teatatud.

Ukraina õhuvägi teatas, et Venemaa lasi öö jooksul kuuest suunast välja 138 erinevat tüüpi drooni, sealhulgas 90 Shahedi ja ka Gerberaid.

Kella kaheksase seisuga oli Ukraina õhukaitse riigi põhja- ja idaosas alla tulistanud või elektrooniliselt kõrvaldatud 110 drooni. 21 mehitamata õhusõidukit tabasid 11 asukohta, samas kui allatulistatud droonide killud langesid ühte piirkonda.

Zelenski sõnul olid Vilniuses võtmeteemadeks õhutõrje ja energeetika

Ukraina õhutõrje tugevdamine, energiasektori toetamine ja Euroopa Liiduga lõimumise edendamine olid peamised teemad, mida arutati nädalavahetusel Vilniuses toimunud Ukraina, Leedu ja Poola presidendi kolmepoolsetel kõnelustel, teatas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski.

"Täna rääkisime Ukraina energiasektorist ja sellest, kui raske on meie inimestel. Arutasime, kuidas saaksime ukrainlasi veelgi toetada. Rääkisime ka õhutõrjest ja sellest, kuidas saame Ukrainat tugevdada. Karol, Gitanas ja mina leppisime kokku, et meie meeskonnad jätkavad tööd SAFE ja PURL algatustega seotud küsimustega. Need on väga olulised programmid, mis meid tõesti aitavad," ütles Zelenski ühisel pressikonverentsil Leedu riigipea Gitanas Naused ja Poola presidendi Karol Nawrockiga.

Ukraina riigipea avaldas Leedule ja Poolale toetuse eest tänu.

"Praegu on see väga valus teema – inimesed elavad üle Venemaa drooni- ja raketirünnakute tagajärgi. Energiaseadmed ja muu abi, mis tuleb meie Euroopa sõpradelt, on oluline. Tänan teid selle eest," rõhutas Ukraina president.

Zelenski tõstis esile ka Ukraina kaitsevõimet tugevdavate rahvusvaheliste programmide PURL ja SAFE tähtsust.

"Algatus PURL näitab juba oma tõhusust. Tänu sellele algatusele saavad meie Euroopa partnerid, meie Euroopa sõbrad hankida õhutõrjerakette. See on meie jaoks äärmiselt oluline. Mis puudutab uut Euroopa programmi SAFE, siis minu arvates vajab see põhimõttelisi otsuseid: koostööle ja ühistootmisele Ukrainaga peab olema eraldatud kindel protsent. Nii saavutatakse tulemused – kiired tulemused," rääkis Zelenski.

Ukraina president ütles ka, et kõnelustel arutati Ukraina lõimumist Euroopa Liiduga. Riigipea rõhutas, et ühenduse liikmesus on Ukraina jaoks majanduslik julgeolekugarantii ning tänas Leedut ja Poolat Ukraina toetamise eest sellel teel.

Ukraina president Zelenski ja esileedi Olena Zelenska saabusid pühapäeval Vilniusesse, et osaleda poolakate ja leedulaste Vene tsaarivõimu vastase Jaanuariülestõusu 163. aastapäeva tähistamise üritustel.

Zelenski kohtus Vilniuses ühtlasi Leedu tervishoiuministri Marija Jakubauskienė ning Leedu vabatahtlike Jonas Ohmani ja Edmundas Jakilaitisega, kes aitavad Ukrainat ja ukrainlasi.

"Oleme uhked, et meil on nii tugevad sõbrad ja selline toetus. Olen tänulik, et olete meie inimesi sõja algusest peale aidanud. Tänan teid kõige eest, mida olete alates 2014. aastast teinud. Kuid kõige tähtsam on see, et alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest ei ole ukrainlased end üksi tundnud," kirjutas Zelenski oma sotsiaalmeediapostituses.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 235 060 (võrdlus eelmise päevaga +1020);

- tankid 11 608 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 951 (+1);

- suurtükisüsteemid 36 644 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1626 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1286 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 115 813 (+917);

- tiibraketid 4205 (+15);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 75 906 (+147);

- eritehnika 4051 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.