Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi

Majandus
Kaupluse kassa.
Kaupluse kassa. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Majandus

Eesti suuremad toiduketid Selver, Grossi ja Coop jätkavad tänavu aktiivset laienemist ning avavad mitmel pool uusi poode. Kaupluste sulgemisi sel aastal kavandatud ei ole.

Selver avab selle aasta teises pooles kaks uut kauplust. Ühe Pärnus ja teise Jõelähtme vallas. Ühtki kauplust sulgeda Selver tänavu ei plaani.

Selveri kommunikatsioonijuhi Mariann Järvela sõnul on konkurents toidupoodide turul karm ning kauplused võitlevad iga kliendi eest. Järvela loodab, et kaubanduse mahud pöörduvad taas kasvule, sest viimastel aastatel on need olnud languses.

Laienemisplaanid on ka Grossi Toidukaupadel. Uutest kauplustest kaks tulevad Harjumaale, kaugematest paikadest aga Tamsalusse ja Paikusele. Ühtegi poodi Grossi Toidukaubad samuti sulgeda ei plaani.

Jaeketi omanik Oleg Gross nentis, et konkurents Eestis on äärmiselt tihe ning kaupmeeste juurdehindlused pigem madalad.

"Kui meil püüab valitsus väita, et kaupmehed panevad liiga palju raha taskusse, siis see on täiesti vale väide, sest nii kõva konkurentsi kui on Eestis, ei ole Euroopas mitte kuskil. Eestis on kõige väiksemad juurdehindlused, mis kõlab nagu paradoksina, sest meil on toiduhinnad suhteliselt kõrged. Et toiduhinnad on kõrged, siin on teised põhjused," sõnas Gross.

Suuremad laienemisplaanid on ka Coopil. Coop avab tänavu kokku 13 uut kauplust, millest kuus tuleb uude asukohta ning seitse vanade kaupluste asemele. Uued kauplused avatakse Keilas, Uulus, Narvas ja Elvas. Lisaks plaanitakse renoveerida veel 11 kauplust, sõnas Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla.

Rohtla avaldas ka lootust, et kauba mahuline langus jaekaubanduses võiks käesoleval aastal peatuda.

"Kõige suurem muutus majandusele ja jaekaubandusele 2026 aastal oleks see, et tõepoolest Eesti inflatsioon jääks kolme protsendi kanti, nagu ka Eesti Pank on prognoosinud. Läbi selle siis tegelikult 2026. aastal saabuks stabiilsus."

Rimi sel aastal uusi kauplusi ei ava, aga ka mitte ühtegi sulge. Rimi tegevjuhi Kristel Metsa sõnul on fookus 2026. aastal hoopis olemasolevate kaupluste renoveerimisel. Teiste jaekettide laienemise raames näeb Mets turul vajadust tasakaalu järele.

"Tahaks omalt poolt loota, et neid ka suletakse, et kogu ruutmeetrite maht toidukauplusi võiks jääda samaks eestimaalaste jaoks."

Mets lisas, et kui mullu avati ühekorraga mitu uut kauplust Keilas, siis sel aastal on jaekettide suurem huvi koondunud Pärnusse.

