Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

Külmad ja suhteliselt tuulevaiksed ilmad on elektri hinna viinud kõrgele, mis tähendab, et ka Eesti Energia põlevkivijaamad pääsevad turule. Auvere on aga endiselt remondis ning ajutiselt on väljas ühes tootmisplokis 100-megavatine katel.

Eesti Energiast öeldi ERR-ile, et praeguse seisuga jõutakse Auvere jaama remondiga valmis lubatud tähtajaks ehk 10. veebruariks.

Samas pole 260-megavatine Auvere jaam ainus Eesti Energia tootmisvõimsus, mis praegu remondis. Turult on väljas ka Eesti elektrijaama 8. energiaploki üks katel (tootmisvõimsus 105 megavatti), mis peaks plaani järgi turule naasma 2. veebruaril. Seega on Eesti Energial praegu turult väljas kuni 365 megavati eest tootmisvõimsust.

Tänavu jaanuari alguses läks Auvere elektrijaam rikke tõttu tööst välja. Kui esialgu arvestas Eesti Energia, et jaam on turult väljas jaanuari keskpaigani, siis hiljem selgus, et remont kestab kauem.

Kuna jaanuaris on ilm olnud külm ja tihti tuulevaikne, on elektri hind olnud kõrgel. Selle nädala teisipäeva seisuga oli kuus keskminehind 148,2 eurot megavatt-tunnist, mullu oli jaanuari keskmine hind 92 eurot.

See tähendab, et ka vanematel Eesti Energia põlevkiviplokkidel on võimalik turule pääseda.

Enefiti energiakaubanduse juhi kohusetäitja Tiit Hõbejõgi ütles, et pikalt püsinud külmakraadid on viinud elektri tarbimismahud väga kõrgele ning kuivõrd tuuleenergia toodangut on turul vähe, pääsevad fossiilkütustel töötavad jaamad rohkem turule.

"Peale remondis oleva Auvere elektrijaama teeme kõikide Enefit Poweri tootmisüksustega turule pakkumisi. Näiteks täna (esmaspäeval – toim.) pääsesid nii Eesti elektrijaama kui ka Balti elektrijaama osa plokke ka turule," lausus Hõbejõgi.

Hõbejõgi sõnul peab kõige vanemate plokkide käivitamiseks turuhind stabiilselt kõrgel püsima pikema aja vältel, et käivituskulud tagasi teenida ja plokid stabiilselt tööle saada.

"Viimastel päevadel pole kõrge hinnaga perioodid olnud piisavalt pikad, et need jaamad turule pääseks," ütles ta.

Jaanuaris on elektritarbimise kogumaht tõusnud korduvalt üle 1500 megavati. Siinse elektritootmise tipud on jäänud samas 1000 megavati juurde. Esmaspäeval oli pärastlõunaks tootmise tipp 750 megavatti.