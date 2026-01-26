X!

Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

Majandus
Auvere elektrijaam.
Auvere elektrijaam. Autor/allikas: Eesti Energia
Majandus

Külmad ja suhteliselt tuulevaiksed ilmad on elektri hinna viinud kõrgele, mis tähendab, et ka Eesti Energia põlevkivijaamad pääsevad turule. Auvere on aga endiselt remondis ning ajutiselt on väljas ühes tootmisplokis 100-megavatine katel.

Eesti Energiast öeldi ERR-ile, et praeguse seisuga jõutakse Auvere jaama remondiga valmis lubatud tähtajaks ehk 10. veebruariks.

Samas pole 260-megavatine Auvere jaam ainus Eesti Energia tootmisvõimsus, mis praegu remondis. Turult on väljas ka Eesti elektrijaama 8. energiaploki üks katel (tootmisvõimsus 105 megavatti), mis peaks plaani järgi turule naasma 2. veebruaril. Seega on Eesti Energial praegu turult väljas kuni 365 megavati eest tootmisvõimsust.

Tänavu jaanuari alguses läks Auvere elektrijaam rikke tõttu tööst välja. Kui esialgu arvestas Eesti Energia, et jaam on turult väljas jaanuari keskpaigani, siis hiljem selgus, et remont kestab kauem.

Kuna jaanuaris on ilm olnud külm ja tihti tuulevaikne, on elektri hind olnud kõrgel. Selle nädala teisipäeva seisuga oli kuus keskminehind 148,2 eurot megavatt-tunnist, mullu oli jaanuari keskmine hind 92 eurot.

See tähendab, et ka vanematel Eesti Energia põlevkiviplokkidel on võimalik turule pääseda.

Enefiti energiakaubanduse juhi kohusetäitja Tiit Hõbejõgi ütles, et pikalt püsinud külmakraadid on viinud elektri tarbimismahud väga kõrgele ning kuivõrd tuuleenergia toodangut on turul vähe, pääsevad fossiilkütustel töötavad jaamad rohkem turule.

"Peale remondis oleva Auvere elektrijaama teeme kõikide Enefit Poweri tootmisüksustega turule pakkumisi. Näiteks täna (esmaspäeval – toim.) pääsesid nii Eesti elektrijaama kui ka Balti elektrijaama osa plokke ka turule," lausus Hõbejõgi.

Hõbejõgi sõnul peab kõige vanemate plokkide käivitamiseks turuhind stabiilselt kõrgel püsima pikema aja vältel, et käivituskulud tagasi teenida ja plokid stabiilselt tööle saada.

"Viimastel päevadel pole kõrge hinnaga perioodid olnud piisavalt pikad, et need jaamad turule pääseks," ütles ta.

Jaanuaris on elektritarbimise kogumaht tõusnud korduvalt üle 1500 megavati. Siinse elektritootmise tipud on jäänud samas 1000 megavati juurde. Esmaspäeval oli pärastlõunaks tootmise tipp 750 megavatti.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:52

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

16:06

EL-i liikmesriigid kiitsid heaks Vene gaasi impordi täieliku keelustamise

16:04

Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

16:02

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

16:02

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus värbab aktiivselt eesti keele õpetajaid

15:55

Koalitsioonisaadikud lahkusid e-valimiste arutelult erikomisjonis

15:49

Kultuurikomisjon tahab ERR-ile anda pikaajalise eelarvegarantii

15:47

Politico: EL võib võtta eeskuju Hiina tööstuspoliitikast

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

11:33

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

25.01

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

04:49

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

25.01

Esilinastus film Rootsi poolt nõukogude liidule välja antud eestlasest

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

12:54

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas Uuendatud

25.01

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

12:25

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

ilmateade

loe: sport

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:52

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

15:44

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

loe: kultuur

15:42

Minu elu muutnud raamat | Liis Nimik ja "Täiskuukeskpäev"

15:10

"Marty Supreme" kogus avanädalavahetusel üle 5500 külastuse

14:59

Ukuaru muusikamaja avatakse Tõnu Kõrvitsa "Serenaadi" esmaettekandega

13:19

Arvustus. "Sentimentaalses väärtuses" on harjumatult palju ruumi jäetud headusele

loe: eeter

15:02

Kalamees-kokk Hanno Kask: koha ja ahven on maailma parimad praekalad

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

10:59

R2 x Eesti Laul Unistuste bändi esimene liige on Villu Talsi

09:21

Kätlin Kontor-Kirss: Lõuna-Korea võiks olla mu teine kodu

Raadiouudised

15:25

Tallinna linnaaedade muld vastab raskmetallide piirnormidele

15:25

Allikmaa: järgmise jaotuse jaoks on kultuurkapitalil raha koos

15:20

Raadiouudised (26.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

11:55

Kavandatav vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

10:40

Mitmed suured toidupoed avavad tänavu uusi kauplusi

10:35

Advokatuur: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

09:25

Raadiouudised (26.01.2026 09:00:00)

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo