Krõbe külm ja pinged Lähis-Idas tõstavad nafta hinda

Külm ilm põhjustab USA peamistes tootmiskeskustes tootmishäireid, samal ajal kasvavad Ühendriikide ja Iraani vahel pinged ning nafta hind võttis maailmaturul suuna üles.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis viimase nädalaga ligi 2,7 protsenti ja on nüüd umbes 66 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 61 dollarit barreli kohta.

"Talvetorm Fern tabas USA idarannikut, peamised toornafta ja maagaasi tootmispiirkonnad pidid tegevuse peatama, see lisas koormust elektrivõrgule," ütles finantsfirma Phillip Nova analüütik Priyanka Sachdeva.

Viimane võimas talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded inimesed elektrita. Tuhanded lennud on tühistatud ning telekanali NBC News teatel on äärmusliku külma tõttu riigis surnud seitse inimest.

Finantshiiglase JPMorgani analüütikud märkisid esmaspäeval, et külma ilma tõttu vähenes USA tootmisvõimsus ligikaudu 250 000 barreli võrra päevas. Analüütikud muretsevad veel ka geopoliitiliste riskide pärast, kuna pinged USA ja Iraani vahel kasvavad.

USA president Donald Trump hoiatas möödunud nädalal Iraani režiimi juhtkonda ning ütles, et Ühendriikide armaada liigub islamiriigi poole. Esmaspäeval teatas Iraani režiimi kõrgeim ametnik, et riik käsitleks iga rünnakut kui täiemahulist sõjalist tegevust Iraani vastu.

Finantsfirma SEB teatas esmaspäevases aruandes, et ebatavaliselt külm ilm USA-s ja tõenäolised tarnete katkestused mängisid teatud rolli eelmise nädala hinnatõusus. Samas mängis ilmselt suuremat rolli USA ähvardus Iraani suunal, mis oli seotud lennukikandja USS Abraham Lincolni lähetamisega Lähis-Itta.