Neljapäeval valitseb pakaseline kõrgrõhkkond

Foto: Ken Mürk/ERR
Atlandil keerleb madalrõhkkondade karussell ja veemasside soojus annab neile võimsa energia. Ilm Euroopa lääne- ja lõunaservas on heitlik ja ohtlik. Prantsusmaal Bretagne'i poolsaarel on rohke vihma tõttu suur üleujutusoht.

Püreneemaadesse tõi tsüklon Kristin rohkelt lund, tõstis tuule tormiks ja ookeani ääres lained hiiglaslikeks. Portugali rannikule on antud kõrgeima punase taseme hoiatus: laine kõrgus on 7–8, üksiklained kuni 14 meetrit. Itaalias ja Aadria mere ääres on veel eilsest madalrõhkkondade trio elujõuline, saatjaks tugevad tuuleiilid, põhjas lumi, lõuna pool vihm.

Põhja-Euroopa on pakaselise kõrgrõhkkonna all stabiilse ilmaga.

See kõrgrõhkkond on tugevnemas ja laieneb servaga üle Eesti. Homme asjalikku sadu ei tule. Tingimused taeva selgimiseks muutuvad soodsamaks, sest niiskust on vähe ja kaasa aitab ka tõusev õhurõhk. Aga on paras pähkel mõistatamaks, kus just pilvekiht rebeneb ja temperatuur -20 kraadini langeb. Pilved aga õhul vabalt jahtuda ei lase ja siis jääb öine miinimum -15 kraadi lähedale.

Reedeks muutub kõrgrõhuala võimsamaks, sunnib pilvekihi hajuma, vaigistab tuule ja külm muutub krõbedamaks. Öised miinimumid langevad laialdaselt -20 kraadi ümbrusse, päevased maksimumid jäävad alla -10 kraadi.

Eeloleval ööl on pilves taevas, vaid laiguti on selgimisi. Suuremat sadu ei tule. Tuul puhub kirdest ja idast 3–9, saartel ja rannikul iiliti 14, Liivi lahe ääres kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -10..-16 kraadi, jäävaba veega rannikul jääb see -10 kraadist kõrgemale.

Hommik on pilvine, laiguti selgema taevaga ja suurema sajuta. Puhub ida- ja kirdetuul 3–9, rannikul iiliti 13, Liivi lahe ääres 15 m/s. Õhutemperatuur on -11..-16, kohati selgineva taeva all kuni -20 kraadi, jäävaba veega rannikul püsib aga -10 piirist kõrgem.

Päeval on enam selgemat taevast ja ilm on sajuta. Kirde- ja idatuulel on kiirust 3–9, rannikul puhanguid 12, Liivi lahe ääres ennelõunal 15 m/s. Õhutemperatuur on -7..-13 kraadi.

Järgnevail päevil jätkub kõrgrõhkkonna võidukäik. Sadu ei tule, taevas muutub selgemaks ja õhk karmimaks. Ööl vastu reedet on külma kuni 20 kraadi, maa ida- ja lõunaosas mõni kraad enamgi. Laupäeval langeb öine miinimum laialdaselt -25 kraadi ümbrusse, vaid saartel ja mandri põhjaservas on pilvisem ja külm nii krõbe ei ole; päevane temperatuur kõigub paari-kolme kraadi ulatuses -15 kraadi ümber.

Nädala lõpus ja uue algul on öist pakast kuni -30 kraadi, päeval tõuseb temperatuur vaid veidi üle -20 piiri.

Neljapäev on veel mõõduka talvekülmaga, aga nädala lõpupäevad on pakaselised.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

