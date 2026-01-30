X!

Jaanuaris oli viimaste aastate kõrgeim elektrihind

Enefit Poweri elektrijaam.
Enefit Poweri elektrijaam. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Elektri börsihind oli Nord Pooli andmetel jaanuaris 154,38 eurot megavatt-tunni kohta, mis on kõrgeim kuuhind alates 2024. aastast. Lisaks külmale ilmale ja kõrgele tarbimisele, muutis hinna kõrgeks mitu tõrget elektrijaamadega ning tuulevaikne ilm.

Alates 7. jaanuarist on turult maas Auvere elektrijaam, mille remont peaks omaniku Eesti Energia sõnade järgi valmis saama 10. veebruariks.

Turult väljas veel ka Eesti elektrijaama 8. energiaploki üks katel (tootmisvõimsus 105 megavatti), mis peaks plaani järgi turule naasma 2. veebruaril. 

Seega on Eesti Energial jätkuvalt turult väljas kuni 365 megavati eest tootmisvõimsust.

Lisaks sellele on mõjutanud elektrihinda ka tuulevaikne ilm, sest turul on olnud vähe tuuleenergiat.

Eelmiste aasta jaanuari keskmine elektrihind oli 92,02 eurot megavatt-tunni kohta.

Lätis oli jaanuari keskmine elektrihind 154,07 ning Leedus 153,07 eurot megavatt-tunnist. Soomes oli sama number 115,98 eurot.

Toimetaja: Märten Hallismaa

