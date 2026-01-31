X!

Zelenski lükkas tagasi Kremli ettepaneku kohtuda Moskvas Putiniga

Volodõmõr Zelenski
Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Petras Malukas / AFP
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lükkas reedel tagasi Kremli ettepaneku pidada Moskvas kõnelused Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kuid andis märku valmisolekust kohtumiseks sobivamas formaadis.

Oluline 31. jaanuaril kell 8.30

Kremli läbirääkija kohtub Abu Dhabi kõneluste eel Trumpi meeskonnaga

Kremli läbirääkija Kirill Dmitrijev kohtub laupäeval Floridas Trumpi administratsiooni liikmetega, kinnitas Valge Maja ametnik reedel portaalile Kyiv Independent.

Venemaa ja USA läbirääkimised toimuvad päev enne Kiievi ja Moskva rahukõneluste järgmist vooru pühapäeval Abu Dhabis.

Dmitrijev kohtub administratsiooni ametnikega, kuigi USA delegatsiooni liikmete nimesid ei ole avalikustatud. Varem on USA läbirääkimiste meeskonda juhtinud erisaadik Steve Witkoff ja USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner.

Dmitrijev on Venemaa otseinvesteeringute fondi juht ja Kremli peamine majandusläbirääkija. Ta on mänginud võtmerolli Moskva suhete arendamisel Washingtoniga, kujundades esialgse USA toetusega 28-punktise rahukava, mis nõudis Ukrainalt ulatuslikke järeleandmisi.

Dmitrijev osales ka viimastel kolmepoolsetel rahukõnelustel, mis toimusid 23.–24. jaanuaril Abu Dhabis. Kõnelused jätkuvad 1. veebruaril.

Kuigi Trump teatas neljapäeval, et ta on veennud Venemaa presidendi Vladimir Putini lõpetama Ukraina linnade pommitamise nädalaks, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov järgmisel päeval, et relvarahu kehtib ainult Kiievi suhtes ja kestab ainult 1. veebruarini.

President Volodõmõr Zelenski reedel, et järgmise rahukõneluste vooru kuupäev võib lükkuda edasi USA ja Iraani vahelise olukorra arengu tõttu.

Viimastel päevadel on Lähis-Idas taas pinged kasvanud, kuna USA president Donald Trump kaalub väidetavalt taas rünnakuid Iraani vastu pärast nädalaid kestnud režiimivastaste meeleavalduste vägivaldset mahasurumist.

Abu Dhabi kõnelused keskenduvad võimalikule energiaalase relvarahule ja kontrollile Ukraina Donbassi piirkonna üle.

Venemaa on juba pikka aega nõudnud, et Ukraina loovutaks kogu Donetski ja Luhanski oblasti, sealhulgas okupeerimata alad, mis tahes rahulepingu eeltingimusena. Kontroll territooriumi üle on endiselt peamine vaidlusküsimus läbirääkimistel, ütles USA välisminister Marco Rubio 28. jaanuaril kongressi kuulamisel.

See küsimus on "sild, mida me pole veel ületanud", ütles Rubio.

Zelenski Moskvasse ei sõida

"Võin ta sama hästi Kiievisse kutsuda, las ta tuleb. Ma kutsun teda avalikult, kui ta julgeb," ütles Zelenski ajakirjanikele briifingul, vihjates, et Putin püüab vältida näost näkku kohtumisi.

Need kommentaarid järgnevad Kremli abilise Juri Ušakovi avaldusele, et Moskva on valmis tagama Zelenski turvalisuse ja töötingimused, kui ta tuleb Venemaale sõja lõpetamise läbirääkimisi jätkama.

Ukraina teatas varem, et on avatud Putini ja Zelenski kohtumisele, et arutada kahte olulist küsimust käimasolevas USA juhitud rahuprotsessis: territoriaalsed küsimused ja Venemaa okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaama tulevik.

Ukraina president lükkas aga tagasi kõneluste pidamise nii Venemaal kui ka Valgevenes, väites, et Moskva on sõjas agressor ja Minsk tema partner.

Kaks juhti pole täiemahulise sõja algusest saadik näost näkku kohtunud, viimati kohtusid nad Normandia formaadi läbirääkimiste ajal 2019. aastal. Eelmisel aastal lükkas Putin tagasi Zelenski ettepaneku pidada läbirääkimisi Türgis, kutsudes selle asemel Ukraina presidendi Moskvasse – pakkumise, mille Zelenski kohe tagasi lükkas.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

