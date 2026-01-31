Eesti võib vastuseks Venemaa ebaseaduslikule piiriületusele piiri sulgeda

Tsahkna sõnul ei ole valitsus seni näinud otsest julgeolekuohtu, mis nõuaks piiri sulgemist, kuid see on üks võimalikest survemeetmetest.

"Sellist praktilist vajadust me ei ole valitsuses näinud, et meil oleks otsene julgeolekuoht, aga see on tõepoolest üks nendest sammudest, kus survestada ka enda poolt. Valmisolek piiri sulgemiseks on mõne tunni jooksul, kui me niimoodi otsustame," ütles Tsahkna.

Tema sõnul kaalub Eesti, kas vastuseks kasutada üksikute piiripunktide sulgemist või rakendada laiemat survet. Praeguseks ei ole valitsus konkreetseid vastumeetmeid veel otsustanud.

Möödunud aasta 17. detsembril toimus Narva jõel Vasknarva muulil ebaseaduslikku piiriületus, kus kolm Venemaa piirivalvurit sisenesid Eesti territooriumile.

Reedel Eesti ja Venemaa piiriesinduste kohtumisel ei tunnistanud Vene pool jätkuvalt detsembrikuist ebaseaduslikku piiriületust Vasknarva muulil.