Lätis tegutsevate pankade kasum langes mullu 34,5 protsenti

Lätis tegutsevate finantsasutuste, peamiselt pangad, kasum oli 2025. aastal 341,7 miljonit eurot, võrreldes 2024. aastaga vähenes kasum 34,5 protsendi võrra, teatas Läti pank.

Finantsfirmade varade maht oli detsembri lõpus 31,687 miljardit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas see 1,774 miljardi euro võrra.

Läti pankade klientidele väljastatud laenude maht oli 2025. aasta lõpu seisuga 15,817 miljardit eurot. 

Läti keskpanga andmetel oli 2025. aasta lõpu seisuga Läti pankade hoiuste mahuks 21,319 miljardit eurot ning hoiuste maht kasvas aastaga 8,2 protsenti

2024. aastal oli Läti pankade kasum 521 miljonit eurot, mis on 8,6 protsenti vähem kui 2023. aastal. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

