Kõrge elektrihind kasvatas huvi fikseeritud hinnaga pakettide vastu

Kõrge elektri börsihind on tõstnud inimeste huvi fikseeritud hinnaga elektripakettide vastu ning suurem osa kliente tahab hinna lukku panna aastaks või kaheks. Elektrimüüjate pakutav kilovatt-tunni hind algab 10,14 sendist.

Selle aasta jaanuaris oli elektri börsihind viimaste aastate kõrgeim ning hinnad on kallid püsinud ka veebruari esimesel nädalal. See on kasvatanud inimeste huvi fikseeritud hinnaga elektripakettide vastu.

Alexela erakliendi segmendijuht Ester Ausmees ütles ERR-ile, et börsipaketilt fikseeritud paketile liikuda soovijate hulk on jaanuaris ja veebruari alguses märgatavalt suurenenud.

Ka Elengeri kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm märkis, et varem börsiusku olnud kliendid on turul toimuva tõttu hakanud kaaluma hinna fikseerimist, et endale kindlustunne tagada.

Alexela võimaldab hinna fikseerida kuni kolmeks aastaks, kuid praktikas on Ausmehe sõnul praegu kõige populaarsem kuue kuu fikseerimine.

"See annab lühemas vaates kindlust, kuid samas jätab alles võimaluse paindlikkusturu muutudes otsus ümber teha," sõnas Ausmees.

Kuue kuu fikseeritud elektrilepingu saab Alexelas sõlmida ilma ennetähtaegse lõpetamise tasuta. Selles paketis maksab elekter päeval koos käibemaksuga 11,9 ja öösel 9,9 senti kilovatt-tunni eest. Lisandub 2,02-eurone kuutasu.

Üheksakuulise tähtaja puhul tuleb tasuda päeval 12,3 ja öösel 9,66 senti kilovatt-tunni eest ning kuutasu on 1,99 eurot.

Elengeril algab fikseeritud hinnaga elektripaketi hind 11,50 sendist kilovatt-tunni eest. Kersti Tummi sõnul on hind suuresti personaalne ning seda mõjutavad kõige enam kliendi tarbimisprofiil ja periood, kuid kuutasu neil ei ole.

Fikseerida saab Elengeris hinna eri pikkusega perioodideks, kuid kõige enam tuntakse huvi 12- ja 24-kuuliste lepingute vastu. Tumm märkis, et lühemaks ajaks hinna lukku panijate päringuid on üksikuid. Kui aga klient soovib enne lepingu lõppu selle katkestada, tuleb tal rahakotti kergendada.

"Fikseeritud hind on siduv nii ostjale kui müüjale. Elenger ei ole kunagi fikseeritud hinnaga lepingust taganenud ja sama eeldame kliendilt. Kui on soov fikseeritud leping ennetähtaegselt lõpetada, siis seda saab teha tasu eest," ütles Tumm.

Elektrum pakub ka kolmeks kuuks hinna fikseerimist

Enefiti Kindla paketiga saab elektri hinna fikseerida pooleks aastaks, aastaks ja kolmeks aastaks. Aastase fikseerimise puhul on hind 13,05 senti kilovatt-tunnilt, pooleks aastaks saab fikseerida hinna 13,35 senti ja kolmeaastase fikseerimise puhul maksab elekter 11,99 senti kilovatt-tunni eest.

Kõigile Enefiti fikspakettidele lisandub 2,05-eurone kuutasu, kuid kui aastaks ja kolmeks aastaks hinda lukku pannes tuleb ennetähtaegse lõpetamise eest trahvi maksta, siis pooleaastase lepingu varasemal lõpetamisel lisatasu ei küsita.

Elektrumis saab elektri hinna lukku panna ka kõigest kolmeks kuuks. Kvartalipaketi puhul maksab elekter 13,9 senti kilovatt-tunni eest ja kuutasu on 3,62 eurot. Lepingutasu sees on ka koduabikindlustus ning lepingut saab ilma trahvita igal ajal lõpetada.

Kuuekuise fikseerimise puhul pakub Elektrum kilovatt-tunni hinnaks 10,14 senti ning üheksakuise fikseerimise puhul 11,16 senti ning ka neid lepinguid saab enne tähtaega lisatasu maksmata lõpetada.

Kui hind Elektrumis 12 või 36 kuuks fikseerida, on see vastavalt 11,92 või 11,43 senti kilovatt-tunni eest ning siis lisandub ka ennetähtaegse lõpetamise tasu. Kõigi nimetatud fikspakettide puhul on Elektrumis kuutasu 1,91 eurot.

Terminal pakub kuue-, 12- ja 36-kuulisi fikseeritud hinnaga elektripakette, mille puhul on hind poolaastaks fikseerides 11,62 senti, aasta puhul 11,8 ning kolme aasta puhul 12 senti kilovatt-tunni eest. Lisandub kuutasu 1,9 eurot ja ennetähtaegse lepingu lõpetamise korral tuleb maksta tasu.

Elektrimüüjad võrdlevad fikseeritud hinda kindlustuspaketiga, mis teeb inimestele rõõmu siis, kui õnnetus on käes.

"Näiteks kliendid, kes fikseerisid möödunud aastal hinna, on olnud jaanuari hinnatõusu suhtes kaitstud," tõdes Kersti Tumm.

Ester Ausmees märkis, et Alexela on turule toonud erinevatele tarbimisprofiilidele sobivad paketid, et lahendus oleks nii stabiilsuse eelistajatele kui ka neile, kes soovivad hinnakõikumisi aktiivselt ära kasutada.

Yle teatel on Soomes viimasel nädalal saanud palju tähelepanu väike elektrimüüja Korpela Energia, kes pakkus üheaastase tähtajaga elektrilepingut hinnaga 7,13 senti kilovatt-tunni kohta.

Praeguseks on Korpela Energia uute lepingute sõlmimise pausile pannud, sest klientide tormiline huvi tekitas klienditeeninduses ülekoormuse.

Enefiti andmetel tõusis elektri hind jaanuaris võrreldes detsembriga 110 protsenti ja ulatus 15,4 sendini kilovatt-tunni kohta. Aasta eest jaanuaris maksis elekter 9,2 senti kilovatt-tunni eest.

Tänavu oli ühtlasi seni kõige kõrgema elektrihinnaga jaanuar Eestis. Seni kõige kallima elektrihinnaga jaanuarikuu oli energiakriisi alguses 2022. aastal, kui keskmine hind jõudis 14,4 sendini kilovatt-tunni kohta.