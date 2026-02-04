X!

Neljapäeval on ilm tuule tõttu külmem

Foto: Siim Lõvi /ERR
Neljapäeval trügib lõuna poolt madalrõhkkonna serv Läänemerele ja tõstab idakaare tuule tugevamaks. Kõrgrõhuvöönd nihkub enam Eesti idapiiri lähistele, aga hoiab ilma suurema sajuta ja laialdaselt ka selge taevaga, mille all on öö krõbeda külmaga ja päevalgi jääb temperatuur alla -10 kraadi.

Eeloleval ööl on pilvi hõredalt, aga mõni võib kerget lund alla tuua. Kohati tekib udu. Tuul puhub Lääne-Eestis idakaarest 2-8, saarte rannikul puhanguti kuni 12 m/s, ida pool on tuul nõrk ja muutliku suunaga, Õhutemperatuur langeb -17 kuni -23 kraadini, saarte rannikul -10 kuni -16 kraadi,

Hommikul on selget taevast, kohati ka pilvi, mis suuremat sadu ei anna. Idakaare tuul on mandril nõrk, saartel mõõdukas. Õhutemperatuur on -16 kuni -21, kohati kuni -26, Läänemere ääres kuni -10 kraadi.

Päeval on enam selget taevast, pilvi on vähe, aga mõnest üksikust võib kergeid helbeid pudeneda. Puhub idakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -10 kuni -15, jäävaba veega rannikul kuni -6 kraadi.

Reedel kaardub madalrõhkkonna piirest lumehooge eelkõige Eesti idaserva. Nädalavahetus on taas kõrgrõhkkonna päralt ja enamasti sajuta. Öised miinimumid langevad -15 ümbrusse, kus taevas selgemaks tõmbub seal langeb -20 kraadini, päeval tõuseb temperatuur -10 piirimaile, Virumaal jääb kolm-neli pügalat madalamaks. Külmatunnet lisab kirbe idakaare tuul. Pühapäev on vaiksem ja ehk pisut leebem.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

