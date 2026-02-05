WSJ: USA ja Hiina majandused liiguvad valusa lahutuse poole

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Hiina vahel käib äge rivaalitsemine ning mõlemad suurjõud püüavad kaitsta oma majanduse võtmesektoreid. Nende kaitsmisest on saanud riikliku julgeoleku küsimus ning mõlemad suurriigid tahavad need sektorid eraldada konkurendi omast.

Peking leidis aastakümneid, et Hiina majanduslik edu sõltub odavate kaupade müümisest Ameerika tarbijatele. Hiina juhid leiavad aga nüüd, et majanduse lahtisidumine on vältimatu, mis viitab, et Peking ei taha enam olla lääneriikide väiksem partner, hindas The Wall Street Journal.

Kumbki pool ei soovi lõpetada kogu kaubavahetust kahe suurriigi vahel. USA ja Hiina duell kogub samas hoogu, mõlemad üritavad sellest võitjana välja tulla.

"Viimase aasta jooksul on Hiina hakanud võtma USA-d võrdse partnerina. Hiina on lahtisidumist aktsepteerinud ja keskendub nüüd selle tempo kontrollimisele," ütles USA endine diplomaat Sarah Beran.

Alates 2024. aasta algusest on Peking eraldanud sadu miljardeid dollareid kodumaise põllumajanduse, energeetika ja pooljuhtide tööstuse arendamiseks

Trumpi administratsiooni hiljuti välja käidud julgeolekustrateegia näeb samas ette, et Ühendriigid taastavad oma majandusliku iseseisvuse. Valge Maja soovib tagada, et USA ei sõltuks Hiinas toodetud strateegilistest kaupadest. Lisaks soovib USA lõpetada Hiina kontrolli haruldaste muldmetallide üle.

USA on maailma suurim turg ning riigis püsib endiselt nõudlus Hiinast pärit kaupade järele. Tollid aga kahjustasid Hiina eksporti USA-sse, Hiina suunas seetõttu oma kaubavood teistesse piirkondadesse.

"USA ja Hiina vaheline kaubavahetus on langenud umbes 2010. aasta tasemele, investeeringud ja turism on samuti järsult (mõlemas suunas) langenud," ütles Moody's Analyticsi ökonomist Mark Zand.

Mõned firmad on tollide vältimiseks viinud tootmise Hiinast USA-sse. Samas ei ole see endiselt hoogu kogunud ja paljud ettevõtted vaatavad pigem Mehhiko ja Kagu-Aasia poole. Hiljutises uuringus ütles umbes üheksa protsenti Ohio osariigi tootjatest, et nad tõid 2025. aastal tootmise tagasi USA-sse, samas kui 2021. aastal oli see neli protsenti.

USA-s tegutseva tööstusfirma Husco tegevjuht Austin Ramirez ütles, et firma on tootmise tagasi toomisel teinud mõningaid edusamme. Samas kavatseb ta geopoliitilise olukorra tõttu praegust kurssi jätkata ning tuua rohkem tootmist kodumaale. Samas on firmal ka Hiinas tehas, mis toodab tooteid ainult sealsele turule.

Ohio osariigis asuva plastikutööstuse firma Montville Plastics & Rubber tegevjuht Tracie Roberts tõi välja, et automatiseerimine ja tehisintellekt aitavad nüüd tema firmal paremini konkureerida Hiina madalamate tööjõukuludega. Tema sõnul suutis firma tänu tollidele oma turuosa USA-s suurendada.

"Plasttooteid saab USA-s konkurentsivõimeliselt toota ilma suuremate probleemideta. Kaupu, mis sisaldavad elektroonikat või paljusid keerulisi komponente, on keerulisem tuua tagasi. Ja paljud USA tootjad vajavad abi, et katta kulusid, mis tulevad robotite ja muude automatiseeritud seadmete lisamisel," nentis Roberts.