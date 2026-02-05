X!

Epsteini skandaal raputab Briti leiboristide parteid

Peter Mandelsoni varasem määramine suursaadikuks tekitas Briti parlamendis tulise arutelu
Briti peaministri Keir Starmeri kunagine otsus nimetada Jeffrey Epsteiniga seotud Peter Mandelson suursaadikuks saab üha rohkem kriitikat ning valitsusjuht jäi ka parteikaaslaste tule alla. The Telegraphi teatel juhib parlamendisaadik Angela Rayner leiboristide mässu Starmeri vastu.

Briti politsei algatas hiljuti uurimise Mandelsoni suhtes. Teda süüdistatakse konfidentsiaalse teabe edastamises Epsteinile. Ta oli varem Briti suursaadik USA-s, kuid vallandati mullu sügisel seoses tema varasema seotusega Epsteiniga. Suursaadikuks nimetas ta Starmeri juhitud leiboristide valitsus. 

Leiboristid nõuavad nüüd suuremat läbipaistvust ning nõuavad Mandelsoniga seonduvate dokumentide avaldamist. Dokumendid pidi kõigepealt avaldama Downing Streeti kõrgeim ametnik, kuid peaministri büroo pidi andma protsessi üle parlamendi luure- ja julgeolekukomiteele (ISC). 

Rayner ja teised leiboristid leidsid, et dokumentide avaldamise üle ei peaks otsustama Downing Street. Rayneri ja tema mõttekaaslaste mäss tähendab seda, et Mandelsoniga seotud teabe avalikustamist hakkab arutama sõltumatu erakondadeülene parlamendiliikmete rühm. See tagasilöök andis Briti meedia hinnangul ränga hoobi Starmeri autoriteedile.

Starmeri jalgealune oli juba varem teiste riigisiseste põhjuste tõttu tuline. Kolmapäeval leidsid veel mitmed parlamendisaadikud, et Starmer peaks vallandama oma kabinetiülema Morgan McSweeney. 

The Telegraph kirjutab, et viimase skandaali tõttu tekitab Starmeri otsusvõime üha rohkem küsimusi. Kriitikud leiavad, et Starmeri kehv otsustusvõime on kahjustanud nii riigi mainet kui ka julgeolekut. 

Starmer ise püüdis kolmapäeval  poliitilist tulekahju kustutada ning mõistis Mandelsoni hukka. Samas keelduvad mitmed leiboristid Starmerit kaitsmast ning on andnud märku, et ta peaks kaaluma tagasiastumist. 

Viimase mässu juht Rayner oli varem Starmeri valitsuses asepeaminister. Mullu pidi ta aga valitsusest lahkuma, kuna selgus, et ta maksis kinnisvaratehingul ettenähtust vähem riigilõivu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

