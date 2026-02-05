E-Piim võib müüa Paide piimatööstuse Hollandi investorile

Paar aastat tagasi valminud Paide piimakombinaat töötab ikka veel 40-protsendilise võimsusega. Tehase juht Anti Orav pole nõus hinnanguga, justkui oleks E-Piima tabanud kriisis süüdi äsja vahetunud juhid. Kombinaat oli kahjumis juba ülemöödunud aastal.

"Selle rajamine on võtnud väga palju rohkem ressurssi kui algselt planeeriti. Kahjuks ka 2025. aasta teisel poolel hakkasid maailmaturul hinnad langema, mis tekitasid selle ettevõtte käibevahenditesse suure augu. Ja see oli selgelt üks põhjus, miks täna ka paljudel piimatootjatel on raha saamata," ütles Orav.

73 protsenti Paide kombinaadist kuulub piimatootjate ühistule SCE E-Piim, ülejäänu aga Hollandi investorile A-Ware. Kuna ühistu võlg piimatootjate ees on väga suur, oli äsja nõukogu liikmete laual Hollandi aktsionäri pakkumine tehas neile ära müüa.

"Otsus oli see, et kuigi enamus oli selle tehingu vastuvõtmise poolt, siis meie põhikiri näeb ette 75-protsendilist heakskiitu. Ja neid hääli ei tulnud," ütles ühistu SCE E-Piim juhatuse esimees Peep Peterson.

Nüüd hakkab müüki vaagima ühistu üldkoosolek, mille moodustavad sadakond piimatootjat. Koosoleku aeg peaks selguma reedel.

Peterson rääkis, et aasta alguse seisuga on E-Piimal võlgu 29 miljonit eurot.

"Sellest on võimalik arvestatav osa tasuda. Aga küsimus on see, mis saab sellest võlast, mis meil on tootmise poolt ühistule üleval. Kui palju seda suudetakse teenindada. Me oleme pigem sellises olukorras, kus me kas saneerime või oleme sunnitud välja kuulutama pankroti," lausus Peterson.

Eesti riik panustas Paide piimakombinaadi rajamisse 15 miljoni euroga. Kui tehas liigub täies ulatuses väliskapitali kätte, tuleb E-Piimal riigi osalus tagasi maksta.