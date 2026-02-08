X!

Ukraina Neptuni raketid põhjustasid Venemaal Belgorodis elektrikatkestuse

Elektrikatkestused on levinud ka üle Ukraina - tuled olid kustunud laupäeval läänepoolses linnas Lvivis.
Elektrikatkestused on levinud ka üle Ukraina - tuled olid kustunud laupäeval läänepoolses linnas Lvivis.
Venemaa linnas Belgorodis teatati laupäeval elektri- ja küttekatkestustest pärast väidetavaid Ukraina rünnakuid kohalikule soojuselektrijaamale ja elektrialajaamale. Kohaliku kuberneri sõnul põhjustasid katkestuse Ukraina tulistatud Neptun raketid.

Oluline 8. veebruaril kell 7.00:

Lõppeval nädalal on see juba kolmas kord, kui Belgorodi oblastis on teatatud ulatuslikest elektrikatkestustest.

Kohalike Telegrami kanalite andmetel teatasid elanikud, et laupäeva hommikul rünnati Belgorodi elektrialajaama ja linna Lutši soojuselektrijaama. Seejärel teatati elektrikatkestustest Belgorodi mitmes rajoonis ja selle ümbruses.

Oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov kinnitas hiljem, et rünnakud energiaettevõtetele põhjustasid linnas elektrikatkestusi, kuid ei täpsustanud, milliseid rajatisi rünnak tabas. Gladkov ütles, et elanikele on linnas rajatud avariipunktid.

Pärast väidetava rünnaku videomaterjali analüüsimist teatas Telegrami uudistekanal Astra, et materjalil on näha raketirünnakut Belgorodi Lutši elektrijaamale.

Samal ajal korraldas Venemaa Ukraina energiaettevõtetele ulatusliku õhurünnaku, mille sihtmärgiks olid elektrienergia tootmine ja jaotus, teatas Kiiev laupäeval.

President Volodõmõr Zelenski ütles, et laupäevaöises rünnakus kasutati üle 400 drooni ja umbes 40 erinevat tüüpi raketti, mille sihtmärkideks olid Ukraina elektrivõrk, tootmisrajatised ja jaotusjaamad.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Kyiv Independent

