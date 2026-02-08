X!

Starmeri personaliülem astus Mandelsoni Epsteini-sidemete tõttu tagasi

Morgan McSweeney
Morgan McSweeney Autor/allikas: SCANPIX/ REUTERS/Chris J. Ratcliffe
Surve all oleva Briti peaministri Keir Starmeri personaliülem Morgan McSweeney astus pühapäeval tagasi Peter Mandelsoni Washingtoni suursaadikuks nimetamise tõttu hoolimata tema sidemetest USA süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

"Pärast hoolikat kaalumist otsustasin ma valitsusest tagasi astuda. Otsus Peter Mandelson ametisse nimetada oli vale. Ta on kahjustanud meie erakonda, meie riiki ja usaldust poliitika vastu," ütles Morgan McSweeney avalduses.

"Mina soovitasin peaministril ta ametisse määrata ja ma võtan selle nõuande eest täieliku vastutuse," lisas ta.

48-aastane iirlane hoidis alati madalat profiili, kuid teda nimetati ka "kõige võimsamaks meheks poliitikas", kuna ta etendas olulist rolli Starmeri ülekaalukas valimisvõidus 2024. aasta juulis.

Tema teeneks peetakse Leiboristide Partei suunamist tsentristlikuma poliitilise tegevuskava poole pärast vasakpoolse endise juhi Jeremy Corbyni ebaõnnestunud ametiaega.

Väidetavalt oli ta lähedane ka Mandelsoniga, kes aitas varem endisel peaministril Tony Blairil 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses erakonda ja selle käekäiku muuta.

Tagasiastumise teade tuli ajal, kui välisministeerium teatas, et vaatab üle Mandelsonile makstud lahkumishüvitise. Starmer vallandas Mandelsoni möödunud aasta septembris tema sõpruse tõttu Epsteiniga.

Aastakümneid Briti poliitikas ja Leiboristide Parteis keskne kuju olnud Mandelson sai Sunday Timesi teatel pärast vaid seitsmekuulist ametisolekut lahkumishüvitist hinnanguliselt 38 750 kuni 55 000 naela.

USA justiitsministeeriumi 30. jaanuaril avaldatud dokumentidest nähtub, et Mandelson lekitas väidetavalt rahastaja Epsteinile konfidentsiaalset Suurbritannia valitsuse teavet ajal, mil ta oli minister, sealhulgas 2008. aasta finantskriisi ajal.

Paljastus on seadnud Starmeri tugeva surve alla ning ajendanud politseiuurimise algatamist 72-aastase Mandelsoni suhtes seoses väidetava ametiseisundi kuritarvitamisega.

Välisministeerium teatas oma avalduses, et on algatanud Mandelsoni lahkumishüvitise läbivaatamise nüüdseks ilmnenud lisateabe ja käimasoleva politseiuurimise valguses.

Valitsuskabineti minister Pat McFadden väitis varem, et Starmer peaks ametisse jääma, hoolimata tema "kohutavast veast" Mandelsoni ametisse nimetamisel. Ta ütles, et tegelik süü lasub otseselt Mandelsonil, kes end sellele kohale pakkus, olles teadlik oma suhete ulatusest Epsteiniga.

Starmeri asetäitja David Lammy on Sunday Telegraphi teatel esimene kabinetiminister, kes näib end peaministrist distantseerivat.

Asepeaminister ei pooldanud Mandelsoni ametisse nimetamist tema teadaolevate sidemete tõttu Epsteiniga, tsiteeris ajaleht Lammy sõpru.

Starmeri leiboristid tulid võimule veidi enam kui poolteist aastat tagasi ülekaaluka valimisvõiduga.

Leiboristid on aga nüüd jäänud alla Nigel Farage'i immigratsioonivastasele parteile Reform UK, kuna valitsus on sattunud kriitika alla immigratsiooni, majanduskasvu ja elukalliduse kriisi tõttu.

Reform UK on viimase aasta jooksul küsitlustes juhtinud kahekohaliste numbritega.

Mandelson, kes on ka endine Euroopa Liidu kaubandusvolinik, astus sel nädalal tagasi parlamendi ülemkojast.

Mandelsoni esindava advokaadibüroo Mishcon de Reya pressiesindaja ütles, et ta "kahetseb surmani, et uskus Epsteini valesid tema kuritegeliku tegevuse kohta".

"Lord Mandelson ei saanud tõde Epsteini kohta teada enne tema surma 2019. aastal. Tal on siiralt kahju, et jõuetud ja haavatavad naised ning tüdrukud ei saanud kaitset, mida nad väärisid," teatas advokaadibüroo.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS-AFP

