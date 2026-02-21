X!

Ukraina tabas Venemaa sügavuses ballistiliste rakettide tehast

Ukraina sõdurid Harkivi lähistel.
Ukraina sõdurid Harkivi lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Ukraina tabas pikamaarünnakus Votkinsi masinaehitustehast, mis on Venemaa üks tähtsaim ballistiliste rakettide tehas Udmurdi vabariigis, teatasid kohalikud ametnikud meedias. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on riik vastupealetungi käigus võtnud tagasi 300 ruutkilomeetrit territooriumi.

Ukraina tabas pikamaarünnakus Votkinsi masinaehitustehast, mis on Venemaa üks tähtsaim ballistiliste rakettide tehas Udmurdi vabariigis, teatasid kohalikud ametnikud meedias, vahendas The Kyiv Independent.

Votkinski tehas on strateegiline riigile kuuluv kaitseettevõte ja üks Venemaa olulisemaid raketitehaseid. See toodab lühimaa Iskander-M ballistilisi rakette – mida kasutatakse sageli Ukraina vastu suunatud rünnakutes – ja mandritevahelisi ballistilisi rakette (ICBM), mis on võimelised kandma tuumalõhkepead kuni Ameerika Ühendriikideni.

Samuti kahtlustatakse, et tehas toodab Venemaa uusi Orešniku mandritevahelisi ballistilisi rakette.

Votkinski elanikud teatasid öise droonirünnaku ajal toimunud plahvatustest ja ütlesid, et rünnak oli suunatud raketitehase vastu. Kohalikud postitasid sotsiaalmeediasse ka videoid, mis näitasid sündmuskohalt tõusvat musta suitsu, ja jagasid fotosid lähedalasuvate hoonete purunenud akendest. Udmurdi Vabariigi juht Aleksandr Bretšalov teatas, et Ukraina droon tabas piirkonna rajatist – kuigi ta ei täpsustanud konkreetset sihtmärki.

"Operatiivandmete kohaselt on kahjusid ja inimohvreid," ütles Bretšalov.

Vene sõltumatu uudistekanal Telegram Astra teatas, et Votkinski tehas sai rünnakus tabamuse, viidates pealtnägijate salvestistele.

Ukraina rünnakud mujal Venemaal

Pühapäeva õhtul tabas droonirünnak Samara piirkonnas kahte tööstusobjekti. Ohvreid ei olnud, teatas piirkonna kuberner Vjatšeslav Fedorištšev Telegrami postituses.

Ta ei täpsustanud, milliseid konkreetseid tootmisüksusi rünnati.

Laupäeva hilisõhtul teatas Fedorištšev droonirünnaku ohust.

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et Belgorodi linn, Belgorodi ja Šebekinski rajoonid said kaks korda Ukraina relvajõudude raketirünnaku osaliseks.

Tema sõnul tabas rünnak piirkonna kriitilist infrastruktuuri. "Päästemeeskonnad alustavad kahjude hindamist päevasel ajal," kirjutas Gladkov Telegramis.

Veebruari alguses tabasid Belgorodi ja selle ümbrust korduvalt raketirünnakud, mille sihtmärgiks oli energiainfrastruktuur, mille tagajärjel tekkisid oblasti pealinnas ja teistes asustatud piirkondades elektri- ja küttekatkestused.

Venemaa on kogu talve jooksul massiliselt rünnanud Ukraina energiasektorit, jättes tuhanded kõrghooned Kiievis ja teistes linnades kütteta.

Droonirünnakud Odessas kahjustasid elamuid

Vene sõjavägi ründas Odessat droonidega, ütles linna sõjaväevalitsuse juht Serhiy Lõsik.

"Oleme teadlikud infrastruktuuri, nelja linna eri osades asuva elamu ja haridusasutuse kahjustustest. Uurime kõiki üksikasju," kirjutas ta Telegramis.

Vene sõjavägi rünnakut ei kommenteerinud.

Zelenski: Ukraina vabastas vasturünnakus 300 ruutkilomeetrit territooriumi

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles reedel uudisteagentuurile AFP antud intervjuus, et Ukraina on uues vastupealetungis tagasi võtnud 300 ruutkilomeetrit territooriumi.

"Ma ei lasku liigsetesse üksikasjadesse," ütles Zelenskõi edusammude kohta, "kuid täna võin ma ennekõike õnnitleda meie armeed – kõiki kaitsejõude –, sest tänase seisuga on vabastatud 300 ruutkilomeetrit."

Ta ei täpsustanud, mis ajavahemiku jooksul see saavutati, ning AFP-l ei õnnestunud seda väidet kontrollida.

Sõjablogijad on oletanud, et osa sellest edust võisid kaasa aidata ulatuslikud Starlinki internetiterminalide katkestused üle kogu Ukraina rinde, pärast seda, kui võrguomanik Elon Musk need Kiievi palve peale välja lülitas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: The Kyiv Independent, BNS, BBC

