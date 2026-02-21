X!

Trump kehtestas kõikide riikide impordile 15-protsendilised tollimaksud

Donald Trump.
Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
USA president Donald Trump kehtestas laupäeval kõikide riikide impordile 10-protsendilised tariifid, hoolimata reedesest Ülemkohtu otsusest, millega tühistati suur osa tema imporditollimaksudest. Mõned tunnid hiljem andis USA president aga uuesti teada, et tõstab tollimakse veelgi - 15 protsendi peale.

USA president teatas reedel, et on allkirjastanud dokumendid uute tollimaksude kehtestamiseks, mis jõustuvad peaaegu kohe, kirjutas The Telegraph.

"Mul on suur au olla just Ovaalkabinetis allkirjastanud ülemaailmse 10-protsendilise tariifi kõigile riikidele, mis jõustub peaaegu kohe. Tänan teid tähelepanu eest selles küsimuses!" kirjutas ta oma platvormil Truth Social.

Trumpi trotslik samm tuleb tunde pärast seda, kui riigi kõrgeim kohus oli vastu eelmisel aastal tema poolt kehtestatud vastastikustele tollimaksudele.

USA president ütles, et tal on häbi kuue kohtuniku pärast, kes otsust toetasid.

"Nad on lihtsalt lollid ja sülekoerad ninasarvikutele [ainult nime poolest vabariiklased] ja radikaalselt vasakpoolsetele demokraatidele," ütles ta.

"Minu arvates on kohut mõjutanud välismaised huvid ja poliitiline liikumine, mis on palju väiksem, kui inimesed iial arvata oskaksid," ütles Trump.

Ta õnnitles kolme kohtunikku, kes eriarvamusele jäid, ja ütles, et nende arvamuste vastu ei saa mingil moel vaielda.

Üks neist kohtunikest hoiatas, et miljardite dollarite väärtuses tagasimaksete väljavaade avaldab märkimisväärset mõju USA riigikassale.

Trump ütles, et otsus paneb Ameerikat röövinud välisriigid tänavatel tantsima – aga nad ei tantsi enam kaua.

President väitis, et kohtuotsus annab talle tegelikult rohkem võimu kehtestada Ameerika kaubanduspartneritele tariife ja ütles, et ta võib kasutada mitmesuguseid muid õiguslikke kanaleid, et nõuda palju rohkem.

Trump teatas esialgu 10-protsendiste tollimaksude kehtestamisest kõikide riikide impordile USA-sse, kuid kirjutas mõned tunnid hiljem oma ühismeedias, et tollimaksud tõusevad 15-protsendile.

"Tuginedes eile Ameerika Ühendriikide ülemkohtu poolt pärast MITMEKUULIST vaagimist langetatud naeruväärse, halvasti kirjutatud ja erakordselt Ameerika-vastase tollimakse puudutava otsuse põhjalikule, üksikasjalikule ja täielikule läbivaatamisele, olgu see avaldus kinnituseks, et mina kui Ameerika Ühendriikide president tõstan viivitamatult 10-protsendilise ülemaailmse tollimaksu – mis kehtib riikidele, kellest paljud on USA-d aastakümneid ilma igasuguste vastumeetmeteta "tüssanud" (kuni mina tulin!) – maksimaalselt lubatud ja juriidiliselt kontrollitud 15 protsendi tasemele," kirjutas Trump oma sotsiaalmeedias.

"Lähikuude jooksul määrab ja kehtestab Trumpi administratsioon uued ja juriidiliselt lubatud tollimaksud, mis viivad edasi meie erakordselt edukat protsessi muuta Ameerika taas suureks – SUUREMAKS KUI KUNAGI VAREM!!!" lisas president.

Trump muudab suunda

Ülemkohus otsustas reedel, et presidendil ei ole õigust kehtestada tariife rahvusvahelise erakorralise majandusvolituste seaduse (IEEPA) alusel.

IEEPA oli õiguslik alus ulatuslikele vastastikustele tollimaksudele, mille Trump eelmise aasta 2. aprillil välja kuulutas, samuti Hiinale ja Mehhikole kehtestatud "fentanüüli tollimaksudele".

Mõni tund pärast kohtuotsust toimunud pressikonverentsil lubas Trump eraldi õigusakti, 1974. aasta kaubandusseaduse, alusel taaskehtestada kõigile riikidele 10-protsendilised tollimaksud.

Seaduse paragrahv 122 lubab presidendil kehtestada impordile kuni 15 protsenti tollimakse 150 päeva jooksul, et tegeleda eelarvepuudujäägiga.

Kongressi heakskiidul saab seda pikendada. Trump ütles, et uued tollimaksud hakkavad kehtima kolme päeva pärast.

USA president ütles, et algatab sama seaduse paragrahvi 301 alusel ka riigipõhised tariifid, mis lubab USA-l võtta vastumeetmeid, kui uurimise käigus selgub, et kaubanduspartner on käitunud ebamõistlikult.

"Nüüd lähen sama teed, mida oleksin võinud algselt teha, mis on isegi tugevam kui meie esialgne valik," ütles Trump.

USA kaubandusametnikud kasutasid selliseid uurimisi alusena paljudele tollimaksudele, mis kehtestati Hiina kaupadele Donald Trumpi esimesel ametiajal.

Euroopa Liit võidab

Reedel välja kuulutatud 10-protsendiline tollimaks parandab mitme riigi olukorda, kus seni kehtisid kõrgemad tollimaksud. Nii oli näiteks Euroopa Liidu kaupadele seatud 15-protsendiline määr ning India eksporti Ameerika Ühendriikidesse maksustati 18-protsendilise tolliga.

Suurbritannia, millel kehtis vastastikkuse süsteemi alusel 10-protsendiline baasmaks, ei näe tehniliselt muutust. Kuid on oht, et riik võib kaotada osa oma konkurentsieelisest, kui teiste riikide tollibarjäärid langevad.

IEEPA maksud moodustasid umbes 60 protsenti USA rahandusministeeriumi tollimaksu tuludest – seni umbes 175 miljardit dollarit – ja Ülemkohtu otsus ähvardab USA riigieelarvesse märkimisväärse augu tekitada.

Maksufond (Tax Foundation) oli oodanud, et IEEPA tollitulud kokku ulatuvad aastatel 2026–2034 1,4 triljoni dollarini.

USA valitsuse laenukulud tõusid reedel veidi, samal ajal kui dollar nõrgenes, langedes peamiste valuutade suhtes 0,17 protsenti. USA aktsiaturud kerkisid ootuses, et ettevõtted saavad nüüd osa kehtetuks tunnistatud tollimaksudest tagasi nõuda. S&P 500 tõusis 0,6 protsenti, samas kui tehnoloogiakeskne Nasdaq tõusis 0,9 protsenti.

Tagasimaksete lahing

Ettevõtted valmistuvad 175 miljardi dollari tagasinõudmiseks, kuid Donald Trump viitas, et nad võivad oma raha saamiseks silmitsi seista aastatepikkuse kohtuvaidlusega.

Ülemkohus ei arutanud otsuses, kas administratsioon peab tagasimakseid tegema.

"Ma arvan, et see tuleb kohtusse kaevata... seda ei arutata, me oleme lõpuks järgmised viis aastat kohtus," ütles Trump.

Kohtuotsus tähistas uut lööki USA majandusele, mis koges eelmisel aastal viimastel kuudel ootamatut aeglustumist, selgub reedel avaldatud ametlikest andmetest.

Majanduskasv aeglustus 2025. aasta viimases kvartalis vaid 1,4 protsendini, teatas Majandusanalüüsi Büroo (Bureau of Economic Analysis, BEA), võrreldes eelmise kvartali 4,4 protsendiga.

See jäi oluliselt alla majandusteadlaste ootatud 2,8 protsendi.

Kogu 2025. aastal, Donald Trumpi teise ametiaja esimesel aastal, kasvas majandus vaid 2,2 protsenti, võrreldes 2024. aastaga, Joe Bideni viimasel presidendiaastal 2,8 protsendiga. See oli aeglaseim aastane kasv alates 2022. aastast.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: The Telegraph

