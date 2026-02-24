X!

Karis aastapäevakõnes: arvamuskius viib vaikuse ja ükskõiksuseni

Eesti
Foto: Siim Lõvi/Priit Mürk/ERR
Eesti

President Alar Karis peatus vabariigi aastapäeva kõnes muu hulgas Eestis maad võtval arutelukultuuritusel, nimetades seda arvamuskiusuks, mis ehmatab oma labasuse ja ulatusega, ning millele järgneb vaikus, kuna keegi ei julge enam oma mõtteid väljendada, ja siis juba ükskõiksus.

Karis rääkis aastapäevakõnes nii Eesti välispoliitilistest väljakutsetest ja kohustustest, samuti pühendas suure osa kõnest sellele, kuidas peatada rahvastiku kahanemine ning tagada peredele kindlustunne. Haridusteema, aga ka Eesti inimeste üksildustunne leidis märkimist.

"Kõige valusamalt puudutab see just noori, andes märku, et oleme loonud elurütmi, mis toimib küll tehniliselt laitmatult, kuid kus kaotsi on minemas oskus lihtsalt ja ehedalt koos "olla"," märkis president Karis.

Karis tõstis esile hiljuti ka uudistest läbi käinud fakti, et igal aastal kaotab Eestis talvekülmas elu poolsada inimest. "Üksinduses kustumine kütmata kodudes või hüljatud nurkades kõneleb valusat keelt meie ühisest hoolimatusest. Need külmunud hinged on meie praeguse eluviisi kõige vaiksem ja trööstitum külg – see on hind, mida maksame üksteisest kaugenemise ja süveneva ükskõiksuse eest," rõhutas president

Ühtlasi lausus Karis, et need märgid hääletust hääbumisest ei ole kauge tuleviku mure, vaid varjutavad meie argipäeva juba täna – lasteaedu, koole, tervishoidu, meie kultuuri elujõudu ja riigi kaitsevõimet.

Murekohana tõi Karis esile, et kuigi võrdsed õigused ja võimalused oma elu korraldamiseks peavad olema kõikidel Eestis elavatel inimestel, on Eesti elanike kuuluvustunne uuringute järgi viimastel aastatel langenud. Sel teemal kõigi parlamendierakondade juhtide rääkinud Karis pani neile südamele, et riigis tehtavad otsused peaksid olema arusaadavad ja läbipaistvad. Igale otsusele peab eelnema põhjalik analüüs, sest kaalul on riigi toimimine.

Kõvad kärajad oleme alati olnud

"Meie poliitikat on olulistel teemadel aidanud seada ja tasakaalus hoida erakondade ülesed kokkulepped ja sihid. Seda on põhjust nii poliitikas kui avalikus elus tegutsejatele taas meelde tuletada: palun ärge lõhestage ühiskonda lühiajalise kasu nimel," rääkis Karis.

Seejärel tõstataski president küsimuse aruteludest, küsides: "Kas debatt, olgu see siis rahvastiku või mõnel muul teemal, on ülepea võimalik?"

Karis tõdes, et nii nagu looduses valitseb ka arvamustes mitmekesisus – ühiskond koosneb erinevatest vaadetest ja meist igaühel on õigus jääda viisakalt eriarvamusele. "Aga kui üks ütleb, et väljas sajab ja teine ütleb, et on kuiv, siis tuleb ikkagi ise aknast välja vaadata," manitses president.

"Kõvad kärajad oleme me alati olnud. Eks meie seas ole varemgi leidunud tülikäivitajaid ja ässitajaid, parastajaid ja solvujaid, kuid tänane arvamuskius, laiemalt arutelukultuuritus ehmatab oma labasuse ja ulatusega. Oleme oma armsa sauna üle kütnud ja vängest leilist uimased," rääkis president Karis.

Ta nentis, et selline kuumus ei valmista enam kellelegi rõõmu – ikka ja jälle nõuab vänge sõna veelgi vängemat vastust. Karis heitis poliitikutele ette, et valimiste eel kistakse taas üles mõni tüli, aga isegi kui keegi sel viisil oma soovitud hääled nopib, jääme kaotajaks me kõik, ent kõige valusamalt need, kes tüli keskmesse on kistud.

"Teate, mis sellele järgneb? Vaikus, sest keegi ei julge enam oma mõtteid välja öelda. Ja seejärel ükskõiksus. Arutelust saab süüdistus, dialoogist kaks monoloogi ja kaasamisest farss. Pihta saab ettevõtlikkus ja kahaneb sidusus. Ja kui me tõesti ise ennast pidama ei saa, siis tuleb teha rahunemispeatused lisaks maanteedele ka kontoritesse ja kodudesse," pakkus Karis arutelukultuurituse vastu rohtu.

Lõpetuseks küsis Karis, kuidas me hoiame ja kaitseme oma peamisi väärtusi, nagu vabadus, õiglus ja õigus, sisemise ja välise rahu kaitsmine, kuidas tagame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ja vastas: "Ainus tee, mida mina tean, on haridus. Eesti tulevik algab kooliukselt. Igaühe teekond kulgeb omamoodi, aga rahvaks kasvame nõnda, et kõigi lahknevuste kiuste sünnib meie püüdlustest ühislooming."

Ent arukaks rahvaks saamiseks ainuüksi koolist ei piisa, vaid vaja on sõbralikku ja hoolivat kodu ning riiki, mis kannustab loovust, vaba eneseväljendust ning ühisosa otsimist ka vaidlustes.

"Oma ajalukku süüvides näeme, kuidas üksikud pingutused on põimunud ühiseks leidlikkuseks. Seda me nimetamegi eesti kultuuriks – meie ühisaruks, mis on avatud tulevikule ja annab meile jõudu säilimiseks. Nii maa- kui linnarahvana; nii metsa, mere kui põllu ääres; nii kivide kui parkettide pääl. Küll siis sünnivad uued põlved.

Eesti lugu ei ole ainult ellujäämise lugu. See on edasipüüdlemise, leidlikkuse ja vabaduse lugu, mille jätkamine on usaldatud meie kätesse. Targa rahvana, arukas riigis. Tulevik sõltub meie igaühe valikutest. Tulevik on meie peos," kõneles president Karis.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:41

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

18:39

Zelenski: Ukraina soovib EL-ilt selget liitumiskuupäeva Uuendatud

18:38

Vabariigi aastapäeva õhtujuhid vennad Piusid: ühendame hariduse ja huumori

18:28

Presidendi vastuvõtul kostitatakse külalisi 15 000 suupistega

18:26

Karis aastapäevakõnes: arvamuskius viib vaikuse ja ükskõiksuseni

18:26

Alar Karis: tulevik sõltub meie igaühe valikutest, tulevik on meie peos

18:17

Aastapäeva kontserdi lavastaja Priit Võigemast: üleliia morbiidseks me ei jää

18:09

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

18:07

Inter rebib end konkurentidest üha kaugemale

17:49

PSG jalgpallur Hakimi peab ilmuma kohtu ette süüdistatuna vägistamises

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

23.02

1461. päev. Ukraina tabas droonidega Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

18:39

Zelenski: Ukraina soovib EL-ilt selget liitumiskuupäeva Uuendatud

06:01

Vaata otse: kaitseväe paraad Tallinnas Vabaduse väljakul

23.02

Ungari blokeeris EL-i Venemaa-vastased sanktsioonid ja laenu Ukrainale

23.02

Silver Kuusik taandus ERK-i esimehe kohalt ja lahkus erakonnast

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

10:13

Endine Briti suursaadik Peter Mandelson sai kautsjoni vastu vabaks Uuendatud

23.02

Sillat pani motomuuseumi eksponaadid müüki

23.02

Läti politsei aitas Ukrainas tabada kõnekelmide võrgustiku

16:31

Galerii: vabariigi aastapäeva lipuheiskamised üle Eesti Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:41

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

18:07

Inter rebib end konkurentidest üha kaugemale

17:49

PSG jalgpallur Hakimi peab ilmuma kohtu ette süüdistatuna vägistamises

17:23

Soome tahab pärast üht kehvemat olümpiat naabritele järele jõuda

loe: kultuur

12:13

Arhitekt: Tallinna Linnateatri projekteerimine oli tõeline väljakutse

11:41

Viktoriin: kui hästi tunned riiklikke teenetemärke?

11:33

Galerii: esilinastus Ergo Kulla uus komöödiafilm "Säärane mulk"

09:19

Keelenupp. Et sõna ei jääks üksikuks

loe: eeter

18:38

Vabariigi aastapäeva õhtujuhid vennad Piusid: ühendame hariduse ja huumori

18:28

Presidendi vastuvõtul kostitatakse külalisi 15 000 suupistega

18:17

Aastapäeva kontserdi lavastaja Priit Võigemast: üleliia morbiidseks me ei jää

11:19

"Säärases mulgis" mängiv Padar: iga päev vabaõhumuuseumis olemine aitas rolli sisse elada

Raadiouudised

17:30

Päevakaja (24.02.2026 17:00:00)

23.02

Päevakaja (23.02.2026 18:00:00)

23.02

Kaitseliidu Põlva malev annetas kogukonna eestvedajatele Eesti lipu

23.02

Eesti on tõenäoliselt enda osa Rail Balticust võimeline tähtajaks valmis ehitama

23.02

Riik soovitab edaspidi sigu pidada väiksemates farmides

23.02

Tugev merejää häirib Saaremaa laevatehase tööd

23.02

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus loobus venekeelsest täiskasvanute täiendkoolitusest

23.02

Raadiouudised (23.02.2026 15:00:00)

23.02

Raadiouudised (23.02.2026 12:00:00)

23.02

Ida-Virumaal pärsivad kortermajade renoveerimist kõrged ehitushinnad ja vähene konkurents

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo