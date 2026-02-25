Nafta hind tõusis viimase seitsme kuu kõrgeimale tasemele

Lähis-Idas kasvavad pinged ning naftahinnad on jõudnud viimase seitsme kuu kõrgeimale tasemele.

USA president Donald Trump jätkab Iraani ähvardamist ning naftahind liigub maailmaturul üles.

Nafta hind on ületanud 70 dollari piiri ja rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeva varahommikul 71,25 dollarit barreli kohta. Esmaspäeval kerkis Brenti hind 72,50 dollarini barreli kohta ehk kõrgeimale tasemele alates eelmise aasta juulist.

Finantsfirma Phillip Nova analüütiku Priyanka Sachdeva sõnul on Lähis-Idas kasvamas sõjalise eskaleerumise oht, mistõttu üritavad investorid riske maandada ning valmistuvad halvimateks stsenaariumiteks, vahendas The Guardian.

Washington ja Teheran peaksid neljapäeval jätkama tuumakõnelusi. Trump ise ütles teisipäeval, et soovib kriisi lahendada diplomaatia teel, kuid rõhutas, et ei luba Iraanil kunagi tuumarelvi arendada. Päev varem teatas Trump, et kui Iraaniga ei jõuta kokkuleppele, siis läheb islamiriigil väga halvasti.

Trump on ka koondanud Iraani ranniku lähedale võimsa armaada. Lennukikandja USS Abraham Lincoln juhitud löögirühm on juba Lähis-Ida piirkonnas. Esmaspäeval jõudis USA mereväe suurim lennukikandja USS Gerald R. Ford Kreeta saarele.