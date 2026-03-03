Rubio lubas leevendada nafta hinnatõusu ameeriklastele

Välisminister Rubio ütles kongressis ajakirjanikega rääkides, et rahandusminister Scott Bessent ja energeetikaminister Chris Wright avalikustavad plaanid teisipäeval.

"Alates homsest hakkame rakendama neid etappe, et proovida seda leevendada... Me eeldasime, et see võib probleemiks osutuda," ütles Rubio.

Nafta ja gaasi hinnad tõusid esmaspäeval järsult pärast Iisraeli ja USA laupäeval alustatud rünnakuid Iraanile ning Teherani vasturünnakuid, mis sundis sulgema nafta- ja gaasirajatisi kogu piirkonnas ning häiris laevaliiklust Hormuzi väinas, mida läbib väidetavalt umbes viiendik maailma naftast. USA energeetika- ja rahandusministeerium ei vastanud kohe Reutersi kommentaaritaotlusele.

"Kõige rängemad löögid on USA sõjaväelt veel ees," ütles välisminister Rubio esmaspäeval Iraani kohta. "Meil on eesmärgid. Me teeme seda nii kaua, kui nende eesmärkide saavutamiseks vaja on, ja me saavutame need eesmärgid. Maailm on turvalisem paik, kui me selle operatsiooniga lõpetame."