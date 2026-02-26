X!

Kümme EL-i riiki nõuavad tööstusele leebemat heitkogustega kauplemise süsteemi

Välismaa
Terasetehas Saksamaal
Terasetehas Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/Christoph Reichwein/dpa
Välismaa

Kümme Euroopa Liidu liikmesriiki, sealhulgas ühenduse suurim majandus Saksamaa, nõuavad heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) ümbervaatamist ja tööstuse suhtes leebema suuna võtmist.

"Süsinikuheite vähendamine ei tohi toimuda tööstuse hääbumise arvelt," teatasid riigid kolmapäeva hilisõhtul tehtud avalduses.

Riigid kutsusid vaatama üle Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et tõsta EL-i konkurentsivõimet, tagades tõhusa hinnasignaali, prognoositavuse, turu stabiilsuse ja kaitse liigse hinna kõikumise eest.

Avalduse tegid nn Tööstuse Sõprade rühma kuuluvad riigid. Rühm kohtus Brüsselis pärast Euroopa Liidu majandusministrite kogunemist.

Avalduse teinud riikide hulka kuuluvad Austria, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Luksemburg, Poola, Portugal, Slovakkia ja Hispaania.

Samuti kutsusid riigid Euroopa Komisjoni üles pakkuma "pragmaatilist lähenemist" tööstusele mõeldud tasuta saastekvootide eraldamisele. Praeguse kava kohaselt peaks neist 2034. aastaks loobuma ja asendama need EL-i süsinikupiirimeetmega (CBAM).

Tööstusliidud, sealhulgas keemia- ja terasesektor, kardavad, et üleilmsed kaubanduspartnerid võivad hakata süsinikupiirimeetmest kõrvale hiilima. Seetõttu survestavad nad otsustajaid, et säiliks pikemaajaline juurdepääs tasuta saastekvootidele.

Euroopa Komisjonilt oodatakse juulis ettepanekuid heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Seejuures seisab komisjon silmitsi eri osapoolte survega, kus üks pool nõuab süsteemi praeguse ulatuse leevendamist ja teine sellele kindlaks jäämist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Montel News

