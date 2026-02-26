X!

Reedel võib sadada nii lörtsi kui ka jäävihma

Foto: Kaupo Meiel / ERR
Reedel jääb Eesti ulatusliku madalrõhuala kaguserva ja läänest saabub meile soojemat õhku. Öösel sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, sekka veel ka jäävihma. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis üle 0 kraadi, ida pool on veel kohati miinustes. Päeval sajab nii vihma kui ka lörtsi ning tuul on tugev, kuid tõmbub pärastlõunal veidi tagasi.

Öö tuleb pilves ja üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, ka jäävihma ning libeduseoht on suur. Puhub tugev edela- ja lõunatuul, iiliti 21 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni 2 kraadi.

Hommik on valdavalt pilves, mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi, Ida-Eestis paiguti ka jäävihma ning mõnel pool udutab. Teed on endiselt väga libedad! Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadi.

Reede ennelõunal sajab vihma kohati, pärastlõunal juba laialdasemalt, sekka tuleb ka lörtsi. Paiguti on udu ja libedust. Edela- ja lõunatuul puhub mõõdukalt, iiliti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadi.

Laupäev on mitmel pool vihmane ja udune, öösel on 0 kuni 3, päeval 1 kuni 5 kraadi. Samas vahemikus püsib õhutemperatuur ka pühapäeval, endiselt on mitmel pool vihmane ja sajud harvenevad pärastlõunal.

Esmaspäev tuleb olulise sajuta, öö on pisut jahedam, aga päeva keskmine õhusoe püsib endiselt 3 kraadi juures. Teisipäeval võib õhutemperatuur langeda -7 kraadini, päeval tõusta aga lausa kuni 8 kraadini. Ja saartel ja mandri idaosas sajab lund, lörtsi ja jäävihma.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

