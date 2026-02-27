Eesti Energia kahjum oli mullu suure allahindluse tõttu 83 miljonit

Kontserni 2025. aasta müügitulu ulatus 1,647 miljardi euroni. Põlevkivivarade allahindluseta oleks Eesti Energia puhaskasum olnud 112 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Tulemust mõjutasid eeskätt keskmiste elektrihindade langus, madala hinnaga tundide arvu kasvu mõju ja suur hinnakõikumine, mis vähendasid tootmise marginaale. Samuti elektrijaamade planeeritud hooldused, mis piirasid ajutiselt tootmismahtu.

"Samas avanes desünkroniseerimise järel süsteemiteenuste turg, mis loob täiendava tuluvõimaluse erinevatele tootmisvaradele. Uuel turul saavad tulusid teenida nii akusalvestid, tuule- ja päikesepargid kui ka juhitavad põlevkiviplokid, mis suurendab portfelli paindlikkust ning mitmekesistab kontserni tulubaasi," teatas Eesti Energia.

2025. aasta oli Eesti Energia kontserni jaoks pöördeline: muutusid nii elektriturg kui grupi struktuur ja ärimudel, teatas ettevõte.

"Muutunud keskkonnas kohandasime 2025. aastal oma ärimudelit ja kontserni struktuuri turuolukorrale vastavaks. Uuel majandusaastal saame keskenduda investeerimisvõimekuse taastamisele, et tagada vajalikud arendused tootmisvõimsustes ja energiasüsteemi varustuskindluses ka pikemas vaates," kommenteeris tulemusi Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm.

Grupi juhatuse esimees Andrus Durejko lisas majandustulemusi kommenteerides, et Balti riikidest oli just Eesti energianälg ehk importelektri osakaal mullu suurim, ulatudes 40 protsendini tarbimisest. "Elektriimpordile minev raha võiks jääda Eesti majandusse. Kui soovime vähendada tipuhindasid ja sõltuvust välisriikide tootmisest, peame rajama uusi tootmisvõimsusi – juhitavaid jaamu, tuuleparke, salvesteid. Turupõhiselt üksi elektrinälga ei kustuta – vaja on tulukindlust ja pikaajalist selgust, et vajalikud otsused saaksid tehtud enne, kui eluea ületanud Narva põlevkivijaamad lõplikult seisma jäävad," lisas Durejko.

Eesti Energia 2025. aasta majandustulemused. Autor/allikas: Eesti Energia

Taastuvenergia osakaal grupi elektritoodangus kasvas mullu 62 protsendini. Portfelli lisandus 335 megavatti (MW) tuule- ja 74 MW päikesevõimsusi, mis teeb Eesti Energia grupi tütarettevõttest Enefitist Baltimaade suurima tuuleenergia tootja.

Tuuleparkides toodeti kokku 1,8 teravatt-tundi (TWh) elektrit, mis on 8 protsenti rohkem kui aasta varem. Kontserni elektri kogutoodang ulatus 3,6 TWh.

Kontsern investeeris mullu 182 miljonit eurot Eesti jaotusvõrgu töökindlusse ja arendusse. Jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi investeeringute tulemusel vähenesid näiteks Saaremaa keskpingevõrgu rikked üle kahe korra.

2026. aastat alustas Eesti Energia uuendatud juhtimisstruktuuriga. Äritegevus on koondatud kolme tütarettevõttesse: elektriäri ühendav Enefit, tööstusäri Enefit Industry ja jaotusvõrguäri Elektrilevi. Muudatuste eesmärk on suurendada paindlikkust, selgust ja vastutust ning tugevdada kontserni positsiooni piirkondliku energiaettevõttena.