X!

Eesti Energia kahjum oli mullu suure allahindluse tõttu 83 miljonit

Majandus
Enefit Poweri elektrijaam.
Enefit Poweri elektrijaam. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti Energia teenis 2025. aastal 317 miljonit eurot kulumieelset ärikasumit, kuid hindas kolmandat aastat järjest alla põlevkiviga seotud varasid, mille tulemusel kujunes puhaskahjumiks 83 miljonit eurot.

Kontserni 2025. aasta müügitulu ulatus 1,647 miljardi euroni. Põlevkivivarade allahindluseta oleks Eesti Energia puhaskasum olnud 112 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Tulemust mõjutasid eeskätt keskmiste elektrihindade langus, madala hinnaga tundide arvu kasvu mõju ja suur hinnakõikumine, mis vähendasid tootmise marginaale. Samuti elektrijaamade planeeritud hooldused, mis piirasid ajutiselt tootmismahtu. 

"Samas avanes desünkroniseerimise järel süsteemiteenuste turg, mis loob täiendava tuluvõimaluse erinevatele tootmisvaradele. Uuel turul saavad tulusid teenida nii akusalvestid, tuule- ja päikesepargid kui ka juhitavad põlevkiviplokid, mis suurendab portfelli paindlikkust ning mitmekesistab kontserni tulubaasi," teatas Eesti Energia.

2025. aasta oli Eesti Energia kontserni jaoks pöördeline: muutusid nii elektriturg kui grupi struktuur ja ärimudel, teatas ettevõte.

"Muutunud keskkonnas kohandasime 2025. aastal oma ärimudelit ja kontserni struktuuri turuolukorrale vastavaks. Uuel majandusaastal saame keskenduda investeerimisvõimekuse taastamisele, et tagada vajalikud arendused tootmisvõimsustes ja energiasüsteemi varustuskindluses ka pikemas vaates," kommenteeris tulemusi Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm. 

Grupi juhatuse esimees Andrus Durejko lisas majandustulemusi kommenteerides, et Balti riikidest oli just Eesti energianälg ehk importelektri osakaal mullu suurim, ulatudes 40 protsendini tarbimisest. "Elektriimpordile minev raha võiks jääda Eesti majandusse. Kui soovime vähendada tipuhindasid ja sõltuvust välisriikide tootmisest, peame rajama uusi tootmisvõimsusi – juhitavaid jaamu, tuuleparke, salvesteid. Turupõhiselt üksi elektrinälga ei kustuta – vaja on tulukindlust ja pikaajalist selgust, et vajalikud otsused saaksid tehtud enne, kui eluea ületanud Narva põlevkivijaamad lõplikult seisma jäävad," lisas Durejko. 

Eesti Energia 2025. aasta majandustulemused. Autor/allikas: Eesti Energia

Taastuvenergia osakaal grupi elektritoodangus kasvas mullu 62 protsendini. Portfelli lisandus 335 megavatti (MW) tuule- ja 74 MW päikesevõimsusi, mis teeb Eesti Energia grupi tütarettevõttest Enefitist Baltimaade suurima tuuleenergia tootja.

Tuuleparkides toodeti kokku 1,8 teravatt-tundi (TWh) elektrit, mis on 8 protsenti rohkem kui aasta varem. Kontserni elektri kogutoodang ulatus 3,6 TWh.

Kontsern investeeris mullu 182 miljonit eurot Eesti jaotusvõrgu töökindlusse ja arendusse. Jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi investeeringute tulemusel vähenesid näiteks Saaremaa keskpingevõrgu rikked üle kahe korra.

2026. aastat alustas Eesti Energia uuendatud juhtimisstruktuuriga. Äritegevus on koondatud kolme tütarettevõttesse: elektriäri ühendav Enefit, tööstusäri Enefit Industry ja jaotusvõrguäri Elektrilevi. Muudatuste eesmärk on suurendada paindlikkust, selgust ja vastutust ning tugevdada kontserni positsiooni piirkondliku energiaettevõttena.

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

10:27

Pärnu linn soovib samuti multihalli endale

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

10:15

Vennad Piusid jätkavad kultuuriradadel seiklemist

10:15

Rauno Ligi ja Karl Metsküll: kohtud on kaebeõigust rakendanud väga laialt

10:12

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:08

Psühholoog: edu ettekujutamine aitab esinemisärevust vähendada

09:50

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

09:35

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

ilmateade

loe: sport

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

09:50

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

loe: kultuur

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

26.02

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

26.02

Tartu Uues Teatris esietendus lavastus, mida publik oma silmaga ei näe

loe: eeter

10:15

Vennad Piusid jätkavad kultuuriradadel seiklemist

10:08

Psühholoog: edu ettekujutamine aitab esinemisärevust vähendada

08:27

Anne Veski 70: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

26.02

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

26.02

Annetuste piiramise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

26.02

Eesti võiks hakata valmistuma heiteühikute ostmiseks

26.02

Emajõe jää on paks, aga mitte igal pool

26.02

Ilm läheb sulale

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 15:00:00)

26.02

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

26.02

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo