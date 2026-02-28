Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei tapeti Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide poolt Iraani vastu korraldatud rünnakus, teatas president Donald Trump laupäeval sotsiaalmeedias. Iraani riigimeedia on samuti kinnitanud Khanmenei surma.

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Ali Khamenei tapmist USA-Iisraeli raketirünnakutes. Kõrgeima juhi tapmise kinnitus järgnes mõni tund pärast Trumpi avaldust, et "üks ajaloo kurjemaid inimesi on surnud".

Ilmumas üha rohkem üksikasju Khamenei surma järgse üleminekuperioodi Iraani juhtide kohta. Iraani president Masoud Pezeshkian, kohtusüsteemi juht Gholamhossein Mohseni Ejei ja veel üks riigi õigusnõukogu ametnik kuuluvad üleminekut jälgivasse kolmikusse, teatas riigitelevisioon, mis viitas Khamenei ühele nõunikule Mohammad Mokhberile.

Eelmisel suvel 12-päevase sõja ajal Iisraeliga nimetas Khamenei kolm potentsiaalset mantlipärijat juhuks, kui ta peaks tapetama. Selle kuu alguses avaldatud teadete kohaselt oli Khamenei nimetanud neli ametijärgluse tasandit võtmetähtsusega valitsuse ja sõjaväe ametikohtadele, et tagada režiimi püsimajäämine USA-Iisraeli rünnaku korral.

Trump ütles pärast Khamenei surma kinnitamist, et see on "ainus suurim võimalus Iraani rahval oma riik tagasi võtta."

Ta lisas ka, et mõned inimesed Iraanis "otsivad" puutumatust.

"Me kuuleme, et paljud nende IRGC (Revolutsiooniline Kaardivägi), sõjaväe ning teiste julgeoleku- ja politseijõudude liikmed ei soovi enam võidelda ja otsivad meilt puutumatust," ütles Trump.

Varasemalt teatas Iisraeli kõrge ametnik, et Khamenei surnukeha on leitud.

Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõnas laupäeval, et on palju märke, mille kohaselt Iraani kõrgeimat juhti ajatolla Ali Khameneid "ei ole enam", kuid ta jättis tema surma otsesõnu kinnitamata.

Netanyahu lisas, et Khamenei residents on hävitatud ning rünnakutes on surma saanud nii Iraani revolutsioonilise kaardiväe komandörid kui ka tuumaprogrammi juhtivametnikud.

Iisraeli telekanali Kanal 12 uudiste kohaselt näidati Netanyahule ja USA presidendile Donald Trumpile fotot Khamenei surnukehast, mille Iraani võimud leidsid tema Teherani residentsist.

Iisrael andis laupäeva hommikul rünnakute avapauguna Khamenei residentsile purustava õhulöögi.

Iraani kõrgeima juhi büroo avalike suhete juht süüdistas laupäeval riigi vaenlasi "psühholoogilises sõjas". Süüdistus järgnes Iisraeli teadetele ajatolla Ali Khamenei hukkumisest, vahendas Iraani riiklik meedia.

"Vaenlane on asunud pidama psühholoogilist sõda, kõik peaksid olema valvel," tsiteeris Iraani meedia avalike suhete ametnikku.

Iraani riigimeedia tsiteeris hiljem Khamenei büroole lähedast allikat, kes väitis, et Khamenei tegeleb vägede juhtimisega. "Võin kindlalt öelda, et revolutsiooni juht on vankumatu ja kindel lahinguvälja juhtimisel," sõnas ta.

Ajalehe New York Timesi laupäeval avaldatud satelliidifotod näitavad Teheranis asuva Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei residentsi purustusi pärast Iisraeli õhulööki.

Satelliidifoto tabamuse saanud ajatolla Khamanei majast Autor/allikas: SCANPIX/IDF/GPO/SIPA

Khamenei ajal muutus Iraan mõjuvõimsaks USA-vastaseks jõuks, mis laiendas oma sõjalist haaret üle kogu Lähis-Ida ja surus riigisiseselt julmalt maha korduvaid rahutusi.

86-aastane ajatolla Ali Khamenei valitses Iraani alates 1989. aastast. Šiiitliku islamivabariigi kõrgeima juhina kuulus talle lõplik võim nii riigiasutuste, sõjaväe kui ka kohtuvõimu üle.

Khamenei ülesehitatud regionaalne suurvõim Iraan on ligi nelja aastakümne vältel konkureerinud Pärsia lahe äärsete sunniitlike araabia riikidega. Samal ajal on Iraan edendanud tuumatehnoloogiat, mis on naaberriikides suurt ärevust tekitanud.

Iraan on hoidnud lepitamatult vaenulikku joont USA ja Iisraeli suhtes, surudes samal ajal riigisiseselt julmalt maha korduvaid rahutusi.

Laupäevased õhurünnakud tabasid Iraani keset kriiside jada. Khamenei oli sunnitud end varjama juba eelmise aasta juunist saadik, mil õhulöökides hukkusid mitmed tema lähikondsed ja revolutsioonilise kaardiväe komandörid.

Iisraeli ja USA 2025. aasta juuni rünnakud purustasid Iraani tähtsaimad tuuma- ja raketirajatised.

Iraani võimud surusid vägivaldselt maha tänavu jaanuaris toimunud ulatuslikud meeleavaldused, kus sanktsioonide all kannatav rahvas protestis elujärje halvenemise vastu.

Pärast 7. oktoobrit 2023, mil Teherani toetatud Hamas Iisraeli ründas, on Khamenei mõjuvõim regioonis pidevalt kahanenud.