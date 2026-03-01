Maersk peatab oma laevade liikumise läbi Hormuzi väina

"Peatame kõigi laevade läbisõidu Hormuze väinast kuni edasise teatamiseni," teatas Taani kontsern veebiteates.

"Meie meeskondade, laevade ja klientide lasti ohutus on endiselt meie peamine prioriteet," öeldi teates.

Maersk langetas otsuse pärast seda, kui Iraani revolutsioonikaart kuulutas väina suletuks ja Iraani riigitelevisioon teatas, et üks naftatanker on uppumas, saades tabamuse väina "ebaseadusliku läbimise" katsel.

Mereturbeagentuurid teatasid, et Hormuzi väinas rünnati pühapäeval kaht laeva.

Üks laev sai tabamuse Omaani ranniku lähedal, teatas Briti mereturbeagentuur UKMTO avalduses. Teine sai pihta Araabia Ühendemiraatide ranniku lähedal, edastasid UKMTO ja mereturbe erafirma Vanguard Tech.

Omaani merejulgeolekukeskuse teatel rünnati pühapäeva hommikul Hormuzi väinas Musandami ranniku lähedal naftatankerit. Neli inimest sai vigastada ja kõik 20 meeskonnaliiget evakueeriti, vahendas Euronews.

Omaani merejulgeolekukeskus teatas, et Palau Vabariigi lipu all sõitev naftatanker nimega Skylight võeti sihikule umbes viis meremiili (9,26 km) Khasabi sadamast põhja pool.

Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles Al Jazeerale, et Iraanil ei ole praegu kavatsust sulgeda Hormuzi väin ega plaani selles etapis teha midagi, mis häiriks laevaliiklust.

Euroopa Liidu mereväemissiooni Aspides ametnik ütles laupäeval Reutersile, et laevad on võtnud vastu Iraani revolutsioonilise kaardiväe raadiosõnumeid, milles teatatakse, et ühelgi laeval ei ole lubatud Hormuzi väina läbida.

Umbes 20 protsenti maailma naftast, mis pärineb sellistest riikidest nagu Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Iraak, Kuveit ja Iraan, läbib Hormuzi väina.