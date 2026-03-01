X!

Kriis.ee koondab Lähis-Ida olukorraga seotud info

Eesti
Kohvrid lennujaamas
Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Eesti

Seoses laupäeval alanud sõjategevusega Lähis-Idas koondab riigikantselei veebilehele kriis.ee Eesti riigi ametlikest allikatest ja mujalt pärinevat olulist infot, mis on eelkõige mõeldud kriisipiirkonnas viibivatele Eesti inimestele ja nende lähedastele.

Riigi kriisiinfolehe kriis.ee toimetajad täiendavad infot jooksvalt.

Araabia Ühendemiraatide andmetel on riiki sisenenud 1527 Eesti kodanikku. Välisministeeriumis on oma asukoha registreerinud Araabia Ühendemiraatides 1040 kodanikku, Omaanis 34, Kataris 25, Iisraelis 12, Saudi Araabias seitse.

Välisministeerium palub kõigil Eesti kodanikel ja välismaalase passi omanikel, kes on Lähis-Ida piirkonnas, registreerida oma lühiajaline viibimine koduhelel Registreeri reis – Reisi Targalt. Registreerimine annab välisministeeriumile võimaluse saata kodanikele otse kriisiinfot.

Vajadusel saab konsulaarabi ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Välisministeerium palub olla piirkonnas viibivatel kodanikel tähelepanelik ja järgida kohalike ametivõimude juhiseid.

Suur osa Lähis-Ida riikidest on sulgenud oma õhuruumi ja lennujaamad. Välisministeerium ei saa prognoosida õhuruumi avamise ja sulgemise aegu ning oluline on rõhutada, et avatud õhuruum ei taga kõikide lendude toimumist. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

