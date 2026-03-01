X!

New Yorgis avaldasid meelt USA rünnaku vastased ja pooldajad

Välismaa
Meeleavaldajad New Yorgis.
Meeleavaldajad New Yorgis. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Ameerika Ühendriikide suuremates linnades avaldati eile meelt president Donald Trumpi välispoliitika vastu. Iraani kogukonnad USA-s tundsid aga kergendust.

Turistide seas armastatud ja tuntud Times Square'ile New Yorgis kogunes laupäeval sadu meeleavaldajaid.

"Oleme sellele sõjale täielikult vastu. Ükskõik, mis põhjused selle taga ka poleks. Olgu see nafta või tähelepanu kõrvalejuhtimine Epsteini toimikutelt. See ei tohiks toimuda ja ta tuleb peatada. Trump tuleb peatada," ütles meeleavaldaja Sean.

Meeleavaldajate sõnul ei ole ameeriklaste asi kujundada poliitikat Iraanis.

"Mina usun rahusse. Ma ei usu, et Ameerika Ühendriikidel on õigus Iraani rünnata. Iraani rahvas peab oma valitsust muutma ise, mitte välisjõud," arvas Kurt.

"Me ei ole oma vigadest ega varasematest julmustest midagi õppinud. Ma tõesti ei teagi enam, mida öelda. Me kõik peame välja tulema ja sõna võtma. Me vajame hoopis siin režiimimuutust," lisas Kathy.

President Donald Trumpile heidetakse ette, et ta ei küsinud sõjategevuseks luba Kongressilt. Samal ajal peetakse riigi seadusandjaid liiga hambutuks ja otsustusvõimetuks.

"Kahjuks olen ma Kongressis pettunud. Nad peavad tööle naasma täna. Mitte esmaspäeval, vaid täna, sest see, mis eile õhtul juhtus, võib USA-le kaasa tuua laastavad tagajärjed," rääkis Jen.

Time Square´ist ligi kahe kilomeetri kaugusel ÜRO peakontori juurde kogunes väike, kuid vali seltskond vaba Iraani toetajaid.

Uudis Iraani kõrgeima juhi, ajatolla Ali Khamenei surmast võeti vastu nii: "Aitäh, Trump! Aitäh, Trump! Diktaator on läinud!"

"Olen seda uudist oodanud kogu oma elu. Oleme väga tänulikud president Trumpile, Ameerika Ühendriikidele ja Iisraelile selle sammu eest, et Khamenei kõrvaldati," ütles Paniz.

"Oleme selle rünnaku üle rõõmsad, sest selle tulemusena võib Iraan pärast nii pikki aastakümneid lõpuks vabaks saada," lisas Yusuf.

Iraani kogukonna hinnangul ei mõista paljud ameeriklased, mis Lähis-Idas tegelikult toimub. Nende sõnul elavad USA kodanikud turvalist elu ega taju Iraani rahva tegelikke kannatusi.

"Esiteks on neil (USA kodanikel - toim.) suur privileeg, et saavad oma presidenti avalikult vihata. Kuid nad lasevad sellel vihal kujundada kogu narratiivi ja varjutada tegelikkust," lausus Paniz.

Kuidas nähakse aga Iraani tulevikku?

"Loodame, et režiim langeb ning rahvas tõuseb ja võtab oma riigi islamiäärmusliku režiimi käest tagasi," ütles Yusuf.

"Me tahame näha Reza Pahlavit, kelle nime oleme kõik hüüdnud. Ta on Iraani opositsioonijuht. Soovime, et tema juhiks üleminekut demokraatlikule Iraanile.
Me tahame, et Iraan oleks vaba," ütles veel Paniz.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:47

Esmaspäevas on oodata eri sorti sademeid

22:38

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

22:38

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

22:36

Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

22:35

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu Uuendatud

22:35

Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini Uuendatud

22:35

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu Uuendatud

22:35

"AK.Nädal" proovis Harku järvel lumesurfi

22:31

ETV spordisaade, 1. märts

22:11

Saks: USA ja Iisraeli rünnakud on purustanud Iraani õhutõrje

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05:52

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

16:37

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

10:30

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

12:10

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

28.02

Iraan ründas vastu Uuendatud

28.02

Kiiev: Venemaa nõustus USA plaaniga Ukraina julgeolekutagatiste kohta

14:10

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

22:38

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

13:24

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

13:55

Budanov: venelaste saavutused rindel on tühised Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:38

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

22:36

Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

22:35

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu Uuendatud

22:35

Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini Uuendatud

loe: kultuur

15:00

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

12:07

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

10:48

Ülevaade. Torm kajakambris

08:05

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

loe: eeter

16:05

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

14:21

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

12:03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

11:06

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo