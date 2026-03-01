New Yorgis avaldasid meelt USA rünnaku vastased ja pooldajad

Turistide seas armastatud ja tuntud Times Square'ile New Yorgis kogunes laupäeval sadu meeleavaldajaid.

"Oleme sellele sõjale täielikult vastu. Ükskõik, mis põhjused selle taga ka poleks. Olgu see nafta või tähelepanu kõrvalejuhtimine Epsteini toimikutelt. See ei tohiks toimuda ja ta tuleb peatada. Trump tuleb peatada," ütles meeleavaldaja Sean.

Meeleavaldajate sõnul ei ole ameeriklaste asi kujundada poliitikat Iraanis.

"Mina usun rahusse. Ma ei usu, et Ameerika Ühendriikidel on õigus Iraani rünnata. Iraani rahvas peab oma valitsust muutma ise, mitte välisjõud," arvas Kurt.

"Me ei ole oma vigadest ega varasematest julmustest midagi õppinud. Ma tõesti ei teagi enam, mida öelda. Me kõik peame välja tulema ja sõna võtma. Me vajame hoopis siin režiimimuutust," lisas Kathy.

President Donald Trumpile heidetakse ette, et ta ei küsinud sõjategevuseks luba Kongressilt. Samal ajal peetakse riigi seadusandjaid liiga hambutuks ja otsustusvõimetuks.

"Kahjuks olen ma Kongressis pettunud. Nad peavad tööle naasma täna. Mitte esmaspäeval, vaid täna, sest see, mis eile õhtul juhtus, võib USA-le kaasa tuua laastavad tagajärjed," rääkis Jen.

Time Square´ist ligi kahe kilomeetri kaugusel ÜRO peakontori juurde kogunes väike, kuid vali seltskond vaba Iraani toetajaid.

Uudis Iraani kõrgeima juhi, ajatolla Ali Khamenei surmast võeti vastu nii: "Aitäh, Trump! Aitäh, Trump! Diktaator on läinud!"

"Olen seda uudist oodanud kogu oma elu. Oleme väga tänulikud president Trumpile, Ameerika Ühendriikidele ja Iisraelile selle sammu eest, et Khamenei kõrvaldati," ütles Paniz.

"Oleme selle rünnaku üle rõõmsad, sest selle tulemusena võib Iraan pärast nii pikki aastakümneid lõpuks vabaks saada," lisas Yusuf.

Iraani kogukonna hinnangul ei mõista paljud ameeriklased, mis Lähis-Idas tegelikult toimub. Nende sõnul elavad USA kodanikud turvalist elu ega taju Iraani rahva tegelikke kannatusi.

"Esiteks on neil (USA kodanikel - toim.) suur privileeg, et saavad oma presidenti avalikult vihata. Kuid nad lasevad sellel vihal kujundada kogu narratiivi ja varjutada tegelikkust," lausus Paniz.

Kuidas nähakse aga Iraani tulevikku?

"Loodame, et režiim langeb ning rahvas tõuseb ja võtab oma riigi islamiäärmusliku režiimi käest tagasi," ütles Yusuf.

"Me tahame näha Reza Pahlavit, kelle nime oleme kõik hüüdnud. Ta on Iraani opositsioonijuht. Soovime, et tema juhiks üleminekut demokraatlikule Iraanile.

Me tahame, et Iraan oleks vaba," ütles veel Paniz.