USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist

Välismaa
USA ja Iisrael jätkasid esmaspäeval Teherani pommitamist
Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

USA ja Iisrael tapsid terve rea Iraani tippjuhte, sealhulgas ajatolla Ali Khamenei. Väidetavalt on Iraani juhtimine kuni uue kõrgeima juhi valimiseni kolmeliikmelise nõukogu käes. Iisrael ja USA jätkasid aga terve esmaspäeva islamirežiimi tugipunktide hävitamist.

Nõukogus on mõõdukaks peetav president Masoud Pezeshkian, konservatiivne ülemkohtu esimees Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ja ajatolla Alireza Arafi.

Nõukogu peaks juhtima riiki seni, kuni tuleb kokku 88-liikmeline vaimulike kogu, mis seejärel valib uue kõrgeima juhi, vahendas CNN. 

Samas ei ole selge, kas nõukogul on ka tegelik kontroll riigi ja sõjaväe üle. Sotsiaalmeedias levivad ka väited, et ajatolla Alireza Arafi on juba tapetud.

Väidetavalt on hetkel elus veel 67-aastane Ali Larijani, endine revolutsioonikaardi komandör ja praegune riikliku julgeolekunõukogu juht. Khamenei usaldas Larijanile juba jaanuaris protestide ajal sisuliselt riigi igapäevase juhtimise. 

Ajaleht The Wall Street Journal teatas, et Larijani soovib naasta läbirääkimiste laua taha ning on Omaani vahendajate kaudu võtnud ühendust Ühendriikidega.

Samal ajal jätkavad Iisrael ja USA Iraani pommitamist. Iisrael teatas juba laupäeval, et on rünnakute käigus tapnud mitu Iraani kõrget luureohvitseri. Pühapäeval pommitasid Iisraeli õhuväed sodiks Teheranis asuva Iraani luureministeeriumi peakorteri.

Meedia teatel on sihikule võetud veel revolutsioonikaardi ohvitserid. USA ja Iisrael tahavad nii tagada, et režiimile lojaalsed väed oleksid võimaliku ülestõusu korral halvatud.

USA ja Iisrael hoiavad Iraani režiimi tugeva surve all ning jätkasid terve esmaspäeva Teherani pommitamist. Sotsiaalmeedias levivad järjekordsed videolõigud, mis näitavad, kuidas Teheran on paksult musta suitsu täis. 

Iisraeli kaitsevägi teatas esmaspäeva pärastlõunal, et viis läbi rünnakulaine Iraani terrorirežiimi sihtmärkide vastu Teherani südames. Väidetavalt võeti sihikule ka Basiji paramilitaarüksuste baasid. Basij üksused aitasid jaanuaris maha suruda võimude-vastaseid proteste. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, CNN, The Times of Israel

