Trump: kurb, et USA-Briti suhted pole enam endised

"On väga kurb näha, et suhted pole ilmselgelt enam need, mis nad olid," ütles Trump teisipäeval Briti ajalehele The Sun, mis oli tema teine ​​intervjuu samale lehele ajal, kui ta on Suurbritannia valitsusjuhti kritiseerinud.

Trump ütles, et Prantsusmaa juhid on olnud toetavamad ja et ta poleks osanud oodata, et kunagi kõige kindlamad suhted sel viisil muutuvad.

Starmer ütles pühapäeva õhtul, et lubab USA-l kasutada Briti sõjaväebaase kaitseotstarbelisteks rünnakuteks pärast seda, kui neid esialgses rünnakus Iraani vastu kasutada ei lubatud.

Trump ütles, et USA ei vaja Briti toetust Lähis-Idas sõja pidamiseks, kuid lisas: "See ei loe, (Starmer) oleks pidanud aitama... ta oleks pidanud."

Samas tunnustas ta Prantsusmaad: "Ma mõtlen, et Prantsusmaa on olnud suurepärane. Nad kõik on olnud suurepärased. Ühendkuningriik on teistest palju erinev."

Briti valitsusesiseste suhete eest vastutav minister Darren Jones ütles Times Radiole vastuseks Trumpi viimastele kommentaaridele, et USA ja Suurbritannia suhted on endiselt üliolulised, kuid riik on õppinud oma osalemisest 2003. aasta Iraagi sõjas.

"Üks Iraagi õppetunde oli see, et parem on osaleda sellistes olukordades, kui oled kooskõlas rahvusvaheliste partneritega ja nagu ma ütlesin, kui plaanil on selge õiguslik alus," ütles ta.

Starmer ütles esmaspäeval parlamendis: "President Trump on väljendanud oma mittenõustumist meie otsusega mitte osaleda esialgsetes rünnakutes, kuid minu kohustus on hinnata, mis on Suurbritannia riiklikes huvides. Seda ma olen teinud ja ma jään selle juurde."