Itaalia saadab Pärsia lahe riikidele õhutõrjeabi

Itaalia saadab õhutõrjeabi Pärsia lahe riikidele, mida on tabanud Iraani rünnakud pärast USA ja Iisraeli ulatuslikke lööke islamivabariigile, teatas neljapäeval peaminister Giorgia Meloni.

"Itaalia kavatseb sarnaselt Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaaga saata Pärsia lahe riikidele abi. Me räägime selgelt kaitsest, õhutõrjest, mitte ainult sellepärast, et nad on sõbralikud riigid, vaid ka sellepärast, et selles piirkonnas on kümneid tuhandeid itaallasi ja umbes kaks tuhat Itaalia sõdurit, keda me peame kaitsma," ütles Meloni.

Itaalia kaitseminister Guido Crosetto ütles, et riik saadab lähipäevil mereväeüksused Küprosele. Sama teevad ka Prantsusmaa, Hispaania ja Holland. Crosetto täpsustas veel, et Pärsia lahe riikidele saadetav abi hõlmab õhutõrje-, droonitõrje- ja raketitõrjesüsteeme.

Prantsusmaa kindralstaab teatas veel, et operatiivset tuge pakkuvad USA lennukid said loa kasutada Prantsusmaa sõjaväebaase.

"Olukorda arvestades nõudis Prantsusmaa, et kaasatud vahendid ei osaleks mingil moel USA Iraanis läbi viidavates operatsioonides, vaid toetaksid rangelt meie partnerite kaitset piirkonnas. Selle kohta on saadud täielikud garantiid. See on rutiinne protseduur NATO raamistikus," seisab sõjaväe avalduses.

Prantsuse kaitseminister Catherine Vautrin ütles veel, et tankurlennuk on sõjaväge teenindav lennuk, see ei ole hävituslennuk.

"Seega on küsimus selgelt tankimisvõimekuses, see on ainus luba, mille president on andnud," ütles Vautrin.