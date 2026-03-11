USA hoogustab sihtmärkide pommitamist Iraanis

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et USA hoogustas teisipäeval sihtmärkide pommitamist Iraanis. USA armee kasutab islamirežiimi vastu punkripomme ning kaitseminister Pete Hegseth ütles teisipäeval, et tegemist on kõige võimsamate rünnakutega pärast sõja puhkemist.

Valge Maja pressijuht Karoline Leavitt teatas, et B-2 vargpommitajad kasutasid Teherani salajaste raketitehaste hävitamiseks 907 kilogrammi kaaluvaid pomme.

"USA sõjavägi astub samme Iraani rakettide tootmise taristu lammutamiseks," ütles Leavitt.

Eelmisel nädalal selgus, et B-2 pommitajad peaksid maanduma Diego Garcia õhubaasi, mis asub Chagose saarestikus. Saarestik kuulub Suurbritanniale, kuid Briti kaitseministeerium pole kommenteerinud, kas pommitajad on Iraani rünnanud.

Ühendriigid alustasid teisipäeval ka ulatuslikku rünnakut Iraani miiniveeskajate vastu. Trump ise hoiatas Teherani enneolematute sõjaliste tagajärgede eest, kui riik peaks hakkama Hormuzi väina mineerima.

"Iraani režiimi üks mõjukamaid tegelasi Ali Larijani tõrjus samas kõiki Trumpi ähvardusi. Iraan ei karda teie tühje ähvardusi. Isegi teist suuremad ei suudaks Iraani rahvast hävitada. Hoolitsege enda eest, et teid ei hävitataks," seletas Larijani.

Ajaleht The Telegraph toob samas välja, et USA saab nüüd Iraani pommitamist hoogustada, kuna Iraani õhutõrjesüsteemide hävitamise tõttu ei kontrolli islamirežiim enam oma õhuruumi. USA saab nüüd heita sihtmärkide pihta pomme ega pea enam toetuma ainult rakettide kasutamisele.