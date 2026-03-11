Epsteini skandaal: Starmerit hoiatati Mandelsoni nimetamise eest suursaadikuks

Ühendkuningriigi valitsus avaldas kolmapäeval esimesed dokumendid Peter Mandelsoni Washingtoni suursaadikuks nimetamise kohta. Avalikustamise järel kerkisid taas üles küsimused peaminister Keir Starmeri otsustusvõime üle, kuna ta määras ametisse mehe, kellel oli lähedane suhe seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

Avaldatud dokumentide esimene osa puudutab Mandelsoni taustakontrolli. Kuna politsei uurib praegu kahtlustust, mille kohaselt lekitas Mandelson valitsuse dokumente nüüdseks surnud seksuaalkurjategijale, ei leevenda avaldatud materjalid survet Starmerile.

Peaministrit kritiseeritakse teravalt nii selle ametisse nimetamise kui ka mitmete poliitiliste kannapöörete pärast.

Rohkem kui saja lehekülje pikkune dokumendikogum viitab sellele, et Mandelsoni ametisse nimetamisel väljendati muret "maineriskide" pärast. Eelkõige heideti ette sõprust Epsteiniga, kuid mainiti ka tema varasemaid tagasiastumisi valitsusest ning toetust tihedamatele sidemetele Hiinaga.

Starmer tagandas Mandelsoni Briti diplomaatilise teenistuse mainekaimalt ametikohalt 2025. aasta septembris, kui tema ja süüdimõistetud seksuaalkurjategija sõpruse tegelik ulatus hakkas selguma.

Mure maineriskide pärast

"Pärast seda, kui Epstein 2008. aastal alaealise tüdruku kupeldamises esimest korda süüdi mõisteti, jätkus nende läbikäimine aastatel 2009–2011. See algas ajal, mil lord Mandelson oli äriminister, ning jätkus ka pärast leiboristide valitsusaja lõppu. Teadaolevalt viibis Mandelson Epsteini majas ka 2009. aasta juunis, mil viimane vangis istus," seisab dokumendis pealkirjaga "Nõuanne peaministrile, 4. detsembril 2024 läbiviidud kontrollid".

Septembris toimunud peaministri õigusnõuniku ja riikliku julgeolekunõuniku Jonathan Powelli vahelise vestluse kokkuvõttes märkis Powell, et ametisse nimetamise protsess oli "ebatavaline" ja "veidralt kiirustatud".

Powell väljendas vestlustes peaministri toonase administratsiooniülema Morgan McSweeneyga muret Mandelsoni maine pärast. Protokolli kohaselt oli ka välisministeeriumi tolleaegsel kõrgeimal ametnikul Philip Bartonil ametisse nimetamise osas kahtlusi.

Uued paljastused seisavad ees

Starmeri liitlased on püüdnud esimeste dokumentide tähtsust pisendada, väites, et käimasoleva politseiuurimise tõttu on osa paljastavamaid materjale veel avaldamata.

Täiendavad dokumendid avaldatakse hiljem. Peaministri meeskonna sõnul tõestavad need, et Mandelson valetas Starmerile oma suhete ulatuse kohta Epsteiniga enne suursaadikuks nimetamist 2024. aasta detsembris.

Mandelson, kes kuulus ka enam kui 15 aastat tagasi valitsusse, lahkus Epsteiniga seotud skandaali tõttu veebruaris parlamendi ülemkojast. Eelmisel kuul vahistati ta kahtlustatuna ametiseisundi kuritarvitamises, kuid vabastati hiljem kautsjoni vastu.

Jaanuaris USA justiitsministeeriumi avaldatud failid sisaldasid e-kirju, mis viitasid sellele, et Mandelson lekitas Epsteinile valitsuse dokumente ning et süüdimõistetud kurjategija tegi makseid Mandelsonile või tema partnerile (nüüdsele abikaasale).

Mandelson on öelnud, et ei mäleta maksete saamist. Lekitamissüüdistusi ei ole ta avalikult kommenteerinud ega vastanud ka selgituspalvetele.

Starmer on väljendanud ametisse nimetamise pärast kahetsust, öeldes, et leiboristide veteran lõi oma suhete kohta Epsteiniga "pettuste jada". See vabandus ei ole aga vaigistanud opositsiooni, kes nõuab peaministri tagasiastumist.