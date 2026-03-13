Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 15 kraadini

Laupäeval jääme Norra merel pöörleva aktiivse madalrõhkkonna ja idast ulatuva kõrgrõhuala piirile. Ilm on sajuta, öö toob paiguti udu ning puhub tugevam lõuna- ja kagutuul. Öine õhutemperatuur on veel plussis, päeva maksimum kerkib sisemaal 15 kraadini.

Öö vastu laupäeva tuleb selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Kohati võib tekkida udu ning puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 12, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Laupäeva hommik on selge ja vähese pilvisusega ning sadusid oodata pole. Paiguti võib veel udutada ning puhub lõuna- ja kagutuul, iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 6, tuulepealsel rannikul kuni 2 kraadi.

Päev on selge ja vähese, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ja ilm püsib kuiv. Lõuna- ja kagutuul puhub mõõdukalt ja sooja on 9 kuni 15, tuulepealsel rannikul kuni 4 kraadi.

Pühapäeva öine õhutemperatuur püsib veel plusspoolel, sooja on kuni 4 kraadi, päeval 4 kuni 13 kraadi. Öösel sajab kohati saartel, päev on enamjaolt päikseline ja kuiv, pärastlõunal jõuab aga sadu saartele ja levib õhtuks edasi mandrile.

Esmaspäev tuleb mitmel pool sajune, õhutemperatuur pisut langeb ja tuul tõmbub tagasi. Teisipäeva päeval sajab peamiselt Ida-Eestis ning öine õhutemperatuur võib langeda taas kergesse miinusesse. Nagu ka kolmapäeval, mil öösel on -2 kuni +2, päeval 6 kuni 11 kraadi. Päev ise tuleb aga prognoosi järgi kuiv ja päikseline.