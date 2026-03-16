Prantsusmaa kohalike valimiste esimene voor jättis palju äärmuste otsustada

Prantsusmaal pühapäeval peetud kohalike valimiste esimeses voorus esinesid tugevalt nii parem- kui vasakäärmuslikud parteid, pakkudes vihjeid selle kohta, millised poliitilised tuuled enne üliolulisi 2027. aasta presidendivalimisi puhuvad.

Omavalitsuste juhivõistluses saab siiski otsustavaks, kuidas parteid suudavad moodustada koalitsioone enne 22. märtsil toimuvat teist vooru, mistõttu ei ole pühapäevaste tulemuste põhjal veel mõistlik teha ulatuslikke järeldusi, sest teises voorus võib palju muutuda, kommenteeris valimistest ülevaate teinud väljaanne Politico.

Halvema tulemuse saanud kandidaadid üritavad kiiresti moodustada liite, mis võivad teise vooru tulemusi dramaatiliselt muuta. Prantsusmaa kohalike valimiste süsteemi kohaselt pääsevad teise vooru kandidaadid, mis koguvad esimeses vähemalt 12,5 protsenti registreeritud valijate häältest, mis tähendab, et lõppvoorus võivad omavahel võistelda ka rohkem kui kaks kandidaati.

Parempopulistlik partei Rahvuslik Kogu, mis on tuntud kui isa ja tütre Le Penide partei, saavutas hea tulemuse, kuid ei saavutanud siiski Lõuna-Prantsusmaal omavalitsustes, mis on üks tema piirkondlikest tugipunktidest, ihaldatud edu. Peamistes sihtlinnades nagu Marseille ja Toulon seisab see nüüd teises voorus silmitsi suurte kaotustega. Sellegipoolest kogusid mitu selle kandidaati üle 40 protsendi häältest, millest paljud tsentristlikud kandidaadid võivad vaid unistada.

Spektri teises otsas oleva Jean-Luc Mélenchoni juhitud vasakäärmuslik liikumine Paindumatu Prantsusmaa saavutas mitmes linnas, näiteks riigi kirdeosas Lille'is ja Roubaix's, oodatust parema tulemuse, kinnitades tema staatust võtmetegelasena enne järgmise aasta presidendivalimisi. Tema kandidaatide tugevad esinemised on peavaluks vasaktsentristidele, kes on üha mürgisema Mélenchoni toetamise suhtes ettevaatlikud, kuid mitte piisavalt tugevad, et teda täielikult kõrvale jätta.

Politico esitas oma viis järeldust äsjaste valimiste kohta:

Paremäärmuslased tegid tugeva tulemuse, kuid suur võit jäi tulemata

Prantsusmaa kahevooruline valimissüsteem on ajalooliselt töötanud Marine Le Peni juhitava Rahvusliku Kogu vastu, sealhulgas linnapeade ja linnavolikogude valimistel, kuna enne teist vooru moodustatud ad hoc liitudega hoiti ära paremäärmuslike kandidaatide võit teises voorus.

Seekord lootis partei läbimurde saavutamiseks ära kasutada tsentristide ja vasakpoolsete vahelist võitlust – aga ka oma kasvavat üleriigilist populaarsust.

Selles osas andis esimene voor parteile segaseid signaale. Ametisolev linnapea ja partei asepresident Louis Aliot valiti absoluutse häälteenamusega tagasi lõunas asuvas Perpignanis, mis on ainus suurem linn, mida partei juhib.

Kuid partei ei suutnud Toulonis, ühes linnadest, kus nad loodavad võita, edu saavutada. Partei kandidaat, parlamendiliige Laure Lavalette, üks Le Peni lähimaid toetajaid, seisab teises voorus silmitsi tugeva konkurentsiga.

Sellegipoolest edeneb partei märkimisväärselt linnakeskustes, mis on pikka aega olnud parem- ja vasaktsentristide tugipunktideks.

Kõige silmatorkavam näide on Marseille, Prantsusmaa suuruselt teine ​​linn, kus Rahvusliku Kogu kandidaat Franck Allisio saavutas võrdse tulemuse ametisoleva linnapea Benoît Payaniga, kellel on mitme mõõduka vasakpartei toetus.

"Need tulemused näitavad ootust, mis on meie teada tohutu," ütles Rahvusliku kogu esimees Jordan Bardella mõni minut pärast valimisjaoskondade sulgemist. "Muutused ei oota 2027. aastani – need algavad tuleval pühapäeval," lisas ta, viidates teisele voorule. Siiski seisab Allisio silmitsi raske võitlusega teises voorus võidu nimel. Marseille'i vasakpoolne kandidaat, kes on samuti teise vooru kvalifitseerunud, pakub nüüd välja liidu Payaniga, et hoida ära paremäärmuslaste kandidaadi võit.

Paremtsentristid tunnevad survet

President Emmanuel Macroni liitlased on kogu riigis surve all, kus paremtsentristide kandidaatidel on raskusi suurte linnade hoidmise või võitmisega, kuna äärmusparempoolsed on osa nende valijaskonnast enda poole kallutanud.

Hea näide on Nice, kus Le Peni liitlane Eric Ciotti võitis esialgsete hinnangute kohaselt üle 40 protsendi häältest, mis teeb temast teise vooru favoriidi ametisoleva Christian Estrosi vastu, keda toetavad tsentristlikud parteid.

Ciotti oli aastatel 2022–2024 konservatiivse partei Les Républicains (Vabariiklased) esimees, kuid tema enda partei kukutas ta dramaatilise võimupöörde käigus pärast seda, kui ta sõlmis kokkuleppe Le Peni Rahvusliku Koguga ilma oma partei heakskiiduta.

Nice'i valimised peegeldavad nii traditsiooniliste paremtsentristlike jõudude võitlust äärmusparempoolsete eemalehoidmiseks kui ka kibedat isiklikku rivaalitsemist Ciotti ja Estrosi vahel.

Tsentristide lootus Edouard Philippe jäi ellu

Endine peaminister Edouard Philippe oli šokis, kui küsitlused näitasid tema toetuse võrdsustumist kommunistist konkurendiga, kuid 2027. aasta presidendivalimiste tsentristide favoriit saavutas Normandia tööstuslinnas Le Havre'is siiski kindla edu.

Philippe, kes on juba teatanud oma kandidatuurist 2027. aasta valimistel, oli öelnud, et loobub presidendiks kandideerimisest, kui kaotab linnapea valimised, pannes oma poliitilise tuleviku kaalukausile.

"Küsitlused ei ole valimised; demokraatias otsustavad valijad," ütles Philippe pärast tulemuste avalikustamist.

Vasakäärmuslased olid edukad

Mélenchoni vasakäärmuslik liikumine Paindumatu Prantsusmaa saavutas peamistes sihtlinnades oodatust paremaid tulemusi, mis paneb mõõdukad vasakpoolses veelgi ebamugavamasse seisu enne 2027. aasta presidendivalimisi.

Hea näide on Prantsusmaa põhjaosas asuv Lille'i linn, kus Paindumatu Prantsusmaa kandidaat oli esialgsetel andmetel viigis ametisoleva vasaktsentristliku linnapeaga. Paindumatu Prantsusmaa on teel esikohale ka Roubaix's, mis rahvarohke töölislinn Lille'i lähistel.

Partei väljavaated selles võistluses sattusid pärast veebruaris äärmusparempoolse aktivisti surmaga seotud poleemikat küsimärgi alla. Kuid Paindumatu Prantsusmaa strateegia keskenduda noortele valijatele ja linnaelanikkonnale, kes on sageli välispäritolu, annab tulemusi vaatamata korduvatele vastuoludele, eriti Mélenchoni vastu esitatud antisemitismi-süüdistustele.

"Need valimised kinnitavad, et suurlinnades on tugev Paindumatu Prantsusmaa valijaskond," ütles politoloog ja küsitlusfirma Cluster17 juht Jean-Yves Dormagen.

Dormagen tõi esile ka Prantsusmaa poliitilise maastiku äärmiselt polariseerunud ja killustunud olemuse, mida kinnitasid pühapäevased tulemused. Paljudes linnades pääses teise vooru neli või isegi viis kandidaati, mis oli veel mõned aastad tagasi erand.

Vasaktsentristidel peavalu

Selline killustatud poliitiline maastik tekitab peavalu Prantsusmaa nõrga toetusega tsentristlikele poliitilistele jõududele, eriti vasakpoolsetele, kelle seas oli juba valimiste õhtul näha sisevõitlust.

Mõõdukad vasakpoolsed on kahevahel selle suhtes, kas sõlmida ajutisi liite äärmusvasakpoolse Paindumatu Prantsusmaaga, mille sõnakas juht on muutunud tsentristlikele valijatele väga vastumeelseks.

"Me ei suuda Jean-Luc Mélenchoniga paremäärmuslikku lainet peatada," ütles pühapäeval sotsiaaldemokraatide juht Raphaël Glucksmann, kes on pikka aega kritiseerinud Mélenchoni väljaütlemisi ja seisukohti.

Sellega sattus ta vastuollu roheliste juhi Marine Tondelieriga, kes avas ukse liidule radikaalsete vasakpoolsetega.

"Ma näen vasakpoolsete vahel vähem erinevusi kui vasak- ja parempoolsete vahel," ütles ta.

Kuigi Prantsusmaa Sotsialistlik Partei on riiklikul tasandil Mélenchonile selja pööranud, võib valimismatemaatika sundida mõningaid selle kandidaate kohalikul tasandil ümber mõtlema.

Olulistes linnades nagu Nantes, Rennes, Marseille ja isegi Pariis võib nende teise vooru pääsenud kandidaatide võit nõuda kokkuleppe sõlmimist Paindumatu Prantsusmaa kandidaatidega. Teistes linnades, nagu Limoges ja Toulouse, on vasakpoolsetel võimalus ametisolev parempoolne linnapea kukutada, kuid Paindumatu Prantsusmaa kandidaadid on sotsialistidest ees.

Sotsialistid võivad Pariisi vaadata teatava optimismiga. Nende kandidaat Emmanuel Grégoire saavutas pealinnas mugava eduga esikoha oma parempoolse rivaali Rachida Dati ees. Kuid tema võit pole garanteeritud ilma vasakäärmuslaste häälteta teises voorus.

"Järgmine pühapäev on Pariisi tuleviku jaoks pöördepunkt. Kaalul on see, kuidas me koos elame," ütles Grégoire. Paindumatu Prantsusmaa kandidaat Sophia Chikirou julgustas teda küsima enda toetust, öeldes, et ootab tema kõnet.