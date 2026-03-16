Iisraeli õhuvägi alustas Iraani vastu uut rünnakulainet

Iisraeli armee teatas esmaspäeval, et alustas ulatuslikku rünnakulainet Iraani linnade Teherani, Shirazi ja Tabrizi vastu.

Iisraeli armee teatas, et rünnakute sihtmärgiks on Iraani režiimi taristu objektid.

Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud näitavad, et USA ja Iisrael jätkasid esmaspäeval Iraani objektide hävitamist.

Heavy Israeli airstrikes hit Tehran's Mehrabad International Airport overnight, destroying at least one plane. pic.twitter.com/gXB7PBkvmz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 16, 2026

Sotsiaalmeedias levivad ka väited, et Iisraeli ja USA õhujõudude tegevust Iraanis toetavad A-10 ründelennukid. A-10 lennuk on mõeldud maaväe lähitoetuseks ning on tänu kiirlaskekahurile tõhus tankide ning punkrite hävitamiseks.

Iraan jätkab samal ajal Pärsia lahe riikide ja Iisraeli ründamist. AÜE teatas esmaspäeval, et Fujairah' naftatööstuspiirkonnas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Ka Iisraelis kõlasid õhuhäiresignaalid. Sõjaväe teatel lasi Iraan välja väikese arvu rakette. Esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud, vahendas The Times of Israel.