X!

Iraanis puhkesid uued võimude-vastased meeleavaldused

Välismaa
Lennukikandja USS Gerald R. Ford läbis hiljuti Gibraltari väina ning jõudis Vahemerele
Lennukikandja USS Gerald R. Ford läbis hiljuti Gibraltari väina ning jõudis Vahemerele Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/@dparody/Instagram
Välismaa

USA on koondanud Iraani lähistele võimsad sõjajõud ning hiljuti puhkesid islamiriigis veel uued võimude-vastased meeleavaldused. Meedias levivad väited, et Iraani kõrgeim juht andis ametnikele teada, et tema surma korral peaks režiimi juhtimise üle võtma Ali Larijani.

Meedias levivad väited, et 86-aastane Ali Khamenei määras enda mantlipärijaks 67-aastase Ali Larijani. Viimane oli varem revolutsioonikaardi juht ning juhib praegu tuumakõnelusi, vahendas The Times

Väidetavalt aitas Larijani jaanuaris maha suruda võimude-vastaseid meeleavaldusi. Pühapäeval puhkesid aga riigis uued protestid. Need puhkesid ülikoolides ning protestijad skandeerisid režiimivastaseid loosungeid. 

Ajalehe The Times teatel toimusid meeleavaldused Teheranis asuvas tehnikaülikoolis. Meeleavaldused toimusid ka teistes pealinna ülikoolides ning levisid provintsidesse.

"Rahvas, kes on nii palju läbi elanud, läheb endiselt välja ja näitab oma rahulolematust. Nad püüavad võidelda oma tuleviku eest," ütles Jeruusalemma julgeoleku ja välisasjade keskuse Pärsia meediabüroo juht Sogand Fakheri. 

Viimased meeleavaldused toimuvad ajal, mil USA on piirkonda koondanud võimsa sõjaväe. Samal ajal soovib USA tagada, et Iraani režiim loobuks oma tuumaprogrammist. Kuigi kõnelused jätkuvad, võib Trump meedia teatel nende nurjumise korral anda loa rünnakuks. Iraan on varem öelnud, et esitab USA-le lähipäevil võimaliku kokkuleppe mustandi.

"Iraanil pole muud valikut kui pidada kõnelusi, mitte ainult seetõttu, et ta riigi majandus on kurnatud ja tohutu sotsiaalse surve all, vaid ka sellepärast, et ta ei suuda kanda sõjalise vastasseisu kulusid. Eriti siis, kui liitlased nagu Venemaa, on hõivatud oma sõdadega," ütles Londonis tegutsev Lähis-Ida uurija Najah Alotaibi. 

Alotaibi eeldab, et režiim võib ka viimaste rahutuste mahasurumiseks kasutada  jõhkrat vägivalda. 

"Kuigi ma usun, et tudengite protestid avaldavad valitsusele märkimisväärset survet, leiavad paljud Iraani analüütikud, et liikumisel puudub ühtne juhtimine. Režiim suudab massiliste vahistamiste ja internetiühenduse sulgemisega ohjata teisitimõtlemist," ütles Alotaibi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

Eesti vabariik 108

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:12

Rumeenia jääkoopa iidne bakter trotsib tänapäevaseid antibiootikume

09:02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

08:38

Celtics alistas klassikalises vastasseisus Lakersi

08:31

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:25

Iraanis puhkesid uued võimude-vastased meeleavaldused

08:22

Ansambel Coldwave: muusika kirjutamine algab ajurünnakust, kus räägime ühistest kogemustest

08:19

Briti filmiauhindadel võidutses "Üks võitlus teise järel"

08:05

HC Panter kindlustas koha play-off'is

07:27

Otse 13.15: erikomisjon arutab Rail Balticu rahastamist

07:12

Kurikuulsa Mehhiko narkoparuni tapmine vallandas vägivallalaine

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

22.02

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

22.02

Sõja 1460. päev: Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga Uuendatud

22.02

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

22.02

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

22.02

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha Uuendatud

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

22.02

Taavi Eelmaa: keegi ei räägi rohkem rahast kui inimesed, kes tegelevad kultuuriga

22.02

Ungari ähvardab blokeerida EL-i 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu Uuendatud

21.02

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

ilmateade

loe: sport

09:02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

08:38

Celtics alistas klassikalises vastasseisus Lakersi

08:05

HC Panter kindlustas koha play-off'is

00:01

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud Uuendatud

loe: kultuur

08:22

Ansambel Coldwave: muusika kirjutamine algab ajurünnakust, kus räägime ühistest kogemustest

08:19

Briti filmiauhindadel võidutses "Üks võitlus teise järel"

22.02

German Golubi järgmisest filmist "Teie teenistuses" ilmus esimene lühiklipp

22.02

Loomingu Raamatukogus ilmus itaalia kirjaniku Natalia Ginzburgi romaan "Perekonnaleksikon"

loe: eeter

22.02

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

22.02

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

22.02

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

22.02

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

Raadiouudised

22.02

Üle Setomaa tähistati pühapäeval võinädala ehk maaselitsa lõppu

22.02

Berliini filmifestivali võitis Türgi päritolu Saksa režissööri Ilker Tšataki draama "Kollased kirjad"

22.02

Tartu teadlased ja looduskaitsjad muretsevad rohealade niitmise pärast, mida linnavalitsus plaanib

22.02

Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna kunagise linavabriku territooriumile kavandatava elu- ja ärikvartali detailplaneeringu

22.02

Vanade autode ringlusest kadumine on muutunud

22.02

Tuleva nädala ilm on muutlik, nädala lõpus võib sadada vihma

21.02

Pärnu Muuseumis on uus püsinäitus „Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker”

21.02

Paides vahetub linnapea

21.02

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo