Iraanis puhkesid uued võimude-vastased meeleavaldused

USA on koondanud Iraani lähistele võimsad sõjajõud ning hiljuti puhkesid islamiriigis veel uued võimude-vastased meeleavaldused. Meedias levivad väited, et Iraani kõrgeim juht andis ametnikele teada, et tema surma korral peaks režiimi juhtimise üle võtma Ali Larijani.

Meedias levivad väited, et 86-aastane Ali Khamenei määras enda mantlipärijaks 67-aastase Ali Larijani. Viimane oli varem revolutsioonikaardi juht ning juhib praegu tuumakõnelusi, vahendas The Times.

Väidetavalt aitas Larijani jaanuaris maha suruda võimude-vastaseid meeleavaldusi. Pühapäeval puhkesid aga riigis uued protestid. Need puhkesid ülikoolides ning protestijad skandeerisid režiimivastaseid loosungeid.

Ajalehe The Times teatel toimusid meeleavaldused Teheranis asuvas tehnikaülikoolis. Meeleavaldused toimusid ka teistes pealinna ülikoolides ning levisid provintsidesse.

"Rahvas, kes on nii palju läbi elanud, läheb endiselt välja ja näitab oma rahulolematust. Nad püüavad võidelda oma tuleviku eest," ütles Jeruusalemma julgeoleku ja välisasjade keskuse Pärsia meediabüroo juht Sogand Fakheri.

Viimased meeleavaldused toimuvad ajal, mil USA on piirkonda koondanud võimsa sõjaväe. Samal ajal soovib USA tagada, et Iraani režiim loobuks oma tuumaprogrammist. Kuigi kõnelused jätkuvad, võib Trump meedia teatel nende nurjumise korral anda loa rünnakuks. Iraan on varem öelnud, et esitab USA-le lähipäevil võimaliku kokkuleppe mustandi.

"Iraanil pole muud valikut kui pidada kõnelusi, mitte ainult seetõttu, et ta riigi majandus on kurnatud ja tohutu sotsiaalse surve all, vaid ka sellepärast, et ta ei suuda kanda sõjalise vastasseisu kulusid. Eriti siis, kui liitlased nagu Venemaa, on hõivatud oma sõdadega," ütles Londonis tegutsev Lähis-Ida uurija Najah Alotaibi.

Alotaibi eeldab, et režiim võib ka viimaste rahutuste mahasurumiseks kasutada jõhkrat vägivalda.

"Kuigi ma usun, et tudengite protestid avaldavad valitsusele märkimisväärset survet, leiavad paljud Iraani analüütikud, et liikumisel puudub ühtne juhtimine. Režiim suudab massiliste vahistamiste ja internetiühenduse sulgemisega ohjata teisitimõtlemist," ütles Alotaibi.